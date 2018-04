Els mossos van facilitar que Puigdemont votés l'1-O informant dels moviments de la Guàrdia Civil

Puigdemont votant el 1-O.





Els agents dels Mossos d'Esquadra van alertar els escortes del president cessat de la Generalitat Carles Puigdemont que la Guàrdia Civil es dirigia al col·legi de Sant Julià de Ramis, on ell tenia previst votar, i van facilitar que votés en un altre col·legi en el referèndum sobiranista de l'1 d'octubre.





Aquest ajut la van proporcionar comunicant a la central on es trobaven els efectius de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, segons l'informe que ha lliurat la Guàrdia Civil al Tribunal Suprem, en el qual analitza les comunicacions de la policia autonòmica durant el referèndum .





En l'esmentat informe també es veu reflectida la comunicació dels Mossos per facilitar la votació d'Oriol Junqueras, la de l'exconseller Santi Vila i la d'altres exconsellers com la de Governació Meritxell Borràs.





Segons el citat document, a les 09:03 es produeix una trucada d'un dels agents a la central en què l'informa del següent: "Columna el que pot donar la meva vista, uns vint vehicles banderí -així van denominar a la Guàrdia Civil -, GRS inclòs, GRS com a mínim vint vehicles a la zona de Sant Julià sentit Girona ... Val rebut, rebut. Confirmeu taula on anirà Platí, col·legi on anirà Platí -així van denominar a Puigdemont-, què col·legi és ... si ara li confirmo, a l'pavelló de Sant Julià de Ramis, ara li confirmo ".





A les 09:06 es produeix una altra trucada: "Prioritat, prioritat. La columna va directa al pavelló com va Platí, prioritat ... Rebut 21 ... No són vint, si són quaranta més o menys i entren i estan a deu segons d'on va Platí ... Bé ¿Entenem quaranta furgonetes? ... Vehicles i furgonetes, estan a deu segons, si no han arribat ja al pavelló ".





Altres agents van informant a les mateixes hores i des d'altres punts dels llocs pels quals va discorrent la columna de vehicles de la Guàrdia Civil. "Que sàpiguen que per Sant Julià de Ramis a hores d'ara, sentit Girona per la N-II, per l'Avinguda de França, uns 25 vehicles de bàndol, inclosos GRS ... van cap a Girona per l'avinguda de França ..." .





"CONFIRMI QUE ESCORTES ESTAN ASSABENTATS DEL QUE PASSA A SANT JULIÀ"





En una altra comunicació, que s'ha produït poc després de les 9 del matí del dia 1 d'octubre, un altre agent confirma la intervenció al col·legi de Sant Julià de Ramis: "Aquí antiavalots de la Guàrdia Civil estan intentant fer un cordó policial davant del col·legi i desallotjant persones, de moment la gent s'està resistint ... ".





I al moment, en una altra comunicació s'escolta: "Confirmeu que escortes està assabentat d'això que està passant al col·legi de Sant Julià ... Afirmatiu, estan avisats".





A prop ja de les deu del matí, a les 09:54, un dels dispositius informa la central "amb orgull" --segons diu l'informe de Guàrdia Civil-- que s'ha culminat la missió que el president votés: "TER 100 informa Muga 0 que Platí ha exercit el seu vot al col·legi de Cornellà de Terri. Pla de l'Estany ...".





La conclusió de l'Institut armat és que els Mossos eren coneixedors d'on anava a votar el llavors president de la Generalitat i que a més anaven a facilitar "tots els mitjans al seu abast" perquè es produís aquesta votació.





Segons precisen en el seu informe els investigadors, "aquesta informació va ser decisiva perquè el comboi del president evités la intervenció i es desplacés cap a un lloc fora de perill de les intervencions de les FCSE".





Presumeixen que potser va passar amb altres membres del Govern, com el conseller d'Empresa Santi Vila, que va votar a Figueres i els seus escortes també van rebre informació per a això. En aquesta ocasió, segons es reflecteix en l'informe, un dels mossos que era al col·legi de votació del exconsller va trucar a la central i els va demanar que li passessin la informació pel nombre de telèfon que els va facilitar perquè els escortes de Vila volien assabentat de la presència de les FCSE.





"GOVERN 1" PER REFERIR A JUNQUERAS





En una altra part de l'informe de la Guàrdia Civil s'explica com va ser la votació d'Oriol Junqueras a través de les comunicacions per ràdio que van realitzar els mossos.





En aquest cas, es va produir una anomenada "prioritària" del responsable de la Sala de comunicacions a una patrulla que està en el Col·legi on votarà Junqueras i els pregunta si estan els bombers i quanta gent hi ha.





L'equip diu que no hi ha els bombers, que hi ha unes 60 persones i li confirmen que està Oriol Junqueras, que ha entrat i que "li han obert pas".





També hi ha una trucada d'un altre equip a la Sala de comunicacions en què informen que estan controlant les tres portes del col·legi que tenen assignat i que un grup de 10 bombers eren al domicili d'Oriol Junqueras.





Diuen que han escoltat que Govern ha votat i sol·liciten saber qui és Govern 1. La sala els indica que es tracta de Junqueras. La patrulla sol·licita saber on ha votat perquè no tenen la llista i la Sala els indica que és en aquest col·legi, al carrer Corunya 19, a la oficien Gent De barri.





Però no només aquesta patrulla s'interessa per si Junqueras havia votat. Una altra que es troba en un col·legi on hi ha 7 bombers crida a la Sala perquè aquests pregunten si Govern 1 havia votat.





I una altra més, crida a les 10:05 del matí preguntant si el vicepresident havia "exercit el seu dret al vot" perquè sabien que al principi hi havia "problemes informàtics". La sala els informa que finalment, Junqueras havia votat.





Els mossos també informen dels moviments de la Policia Nacional en el col·legi Vilumara on havia de votar la consellera de Governació Meritxell Borra s, a la qual van denominar Govern 4. Finalment, la consellera vota a Can Bori, informació que facilita l'escorta de la mateixa que l'acompanya.