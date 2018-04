Puigdemont: "Si la justícia alemanya diu que puc sortir de la presó, no m'escaparé"

El president cessat de la Generalitat Carles Puigdemont ha assegurat en una entrevista amb els diputats del partit Die Linke Zaklin Nastic i Diether Dehm realitzada el diumenge a la presó de Neumünster i difosa aquest dimarts a weltnetzTV: "Si la justícia alemanya em diu que puc sortir de la presó, però si he de quedar-me al país, em quedaré. Per descomptat que no m'escaparé", i ha dit que ha de respectar la decisió de les autoritats alemanyes.





En l'entrevista, Puigdemont defensa en anglès ser un progressista i estar contra la violència i contra qualsevol tipus de discriminació i explica als diputats el cas de l'expresident de la Generalitat Lluís Companys, a més de criticar l'absència de separació de poders a Espanya.





Puigdemont defensa en l'entrevista que ha estat elegit pel poble català i que està duent a terme el programa electoral pel qual se li va votar: "Faig la meva feina, no és un crim", i ha defensat que no hi ha ni una sola prova que s'hagi gastat diners públics en la convocatòria del referèndum sobiranista de l'1 d'octubre.