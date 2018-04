Els Comitès de Defensa de la República "imaginària" són uns angelets

Hi ha persones que tenen molt mala llet. Que es dediquen sense pietat a difamar, explicar coses que no succeeixen, enganyar, critiquen persones pacífiques, que actuen amb bona voluntat i no intimitat a ningú i són uns autèntics angelets. Això és el que els està succeint als integrants dels Comitès de Defensa de la República (CDR) que estan actuant aquests dies a bona part de Catalunya i està sent injustament vilipendiats.





Les seves accions són inofensives, no molesten a ningú i provoquen que els conductors que es veuen atrapats per talls de carretera que ells realitzen, facin exercicis de respiració, com a preàmbul a la meditació transcendental o el rés del rosari en bona companyia. Aquests ingrats conductors no els agrairan prou apartar-los de la duríssima tasca d'anar a la feina, al metge, a França oa la Conchinchina.





Els talls de carretera, són l'excusa perfecta per allunyar al personal dels seus pecats de guanyar-se el pa amb la suor dels seus fronts. La crema de pneumàtics, és senzillament perquè no passin fred ia més els serveixen als autors per comunicar-se amb altres col·legues que fan la mateixa tasca d'evangelització. És com tornar al passat on els indis del llunyà Oest es comunicaven amb els seus amics, a través del fum que desprenia el foc. Això sí, els d'aquí no porten plomes, ni taparrabos, però es tapen la cara - és un tema de timidesa-, les seves vestimentes són com les dels seus col·legues d'Euskadi que fins fa poc només estaven als carrers per ajudar a la ciutadania a passar-s'ho bé.





Els angelets dels CDR, són unes germanetes de la caritat, que l'hi preguntin als seus clubs de fans que compten entre altres amb Ada Colau, Pilar Rahola i l'elenc d'piadosos amb aspiració a ser elevats al grau de beats, després de demostrar els miracles que han realitzat i la dedicació d'apostolat que han dedicat al Procés.





Les pintades dels angelets dels CDR a les seus dels partits polítics són per donar-los més color i alegria, ia més les seves obres d'art les fan gratis i per la nit per no molestar ningú.





Els seus al·legats en les xarxes socials, són com els acudits dels Morancos o les cançons de bressol de Llach. Quina delícia d'angelets !. Són uns incompresos. No són violents, són pacífics i realitzen treballs per a una comunitat que no sap apreciar el seu esforç i sacrifici.





El que estic explicant no és fruit dels efectes dels magnífics vins, que produeixen les vinyes espanyols, no, és la història per no dormir que estan venent els del relat, el penúltim part del guió ha volat pels aires, sense que ningú pugui ia controlar el vol d'aquestes innocents criatures, perquè els angelets, igual que deia Fraga, s'han apoderat dels carrers, sense que la resta dels ciutadans tinguin qui els defensi, fins que alguns que estan ja fins als nassos els tallin les ales i llavors s'armarà la marimorena.





Algú deia que també hi ha angelets dolents que van ser expulsat del cel ¿hauran volat a Catalunya? .