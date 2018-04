Schmitz, el suabi italià

Sempre al nostre aire, és a dir, a la bona de Déu, amb ordre aleatori ens fixarem en un autor poc conegut. Nascut l'any 1861 a Trieste, una ciutat del nord d'Itàlia, el seu nom era Ettore Schmitz. Va morir el 1928 a causa d'un accident de cotxe. La meva idea, com sabeu, no és fer aquí retrats d'autors o crítiques literàries de les seves obres. El que m'importa és cridar l'atenció de certs paràgrafs i enfocar-los perquè ens tornin alguna llum en la nostra vida personal i social. Hi ha res millor que ens pugui interessar? Com a escriptor va adoptar el nom d'Italo Svevo. Durant molts anys tot just va ser conegut i, a causa d'això, va deixar d'escriure. Va tenir èxit amb La consciència de Zeno, una novel·la que va publicar el 1923 (amb seixanta-dos anys d'edat i al poc de l'ascens de Mussolini al poder) i que el seu amic James Joyce tenia en gran estima.





Per avui he seleccionat el seu llibre pòstum Curt viatge sentimental i altres relats. Entre aquestes pàgines trobem que diu: "ara que sóc vell no es respecta més que als joves, així que jo he passat per la vida sense ser respectat mai. De la qual cosa ha de haver-me nascut certa antipatia pels joves que són respectats ara i pels vells als que llavors es respectava. Estic sol en aquest món, en vista que fins a l'edat ha estat sempre una inferioritat per a mi ". T'ho pots imaginar, Menchu, què et sembla?





Svevo deia sentir-se sol davant d'un paper que segurament ningú veuria.





La soledat d'una persona, la solitud d'un escriptor fallit o, més aviat, "no divulgat '. Va arribar a dir que es referia a coses ja passades "només per entendre millor el que m'està passant ara"; una consciència històrica, per tant. I ara qui sóc jo?, es preguntava. No el que va viure allò, sinó el que ho va explicar. "Sé que la part que vaig deixar explicada no és la més important. Es va fer la més important a fixar-la". L'afany per recordar i l'afany per oblidar.





Ell trobava que el recolliment és el més important de la vida, i que el dia que tots arribin a veure-ho tan clar com ell, es posaria a escriure tot el món i es literaturizaría la vida. Aquesta profecia assenyala: "el recolliment ocuparà la major part del temps sostret d'aquesta forma a l'horrible vida veritable". Ara bé, passa que si cada un es llegeix millor a si mateix, llegirem millor als altres.