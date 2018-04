La senadora Celia Cánovas anuncia que no participarà tampoc en el segon debat de candidats als òrgans de Podem

Celia Cánovas, ha anunciat que tampoc participarà en el segon debat d'aspirants programat per aquest dimecres a Barcelona, en protesta per les "nombroses irregularitats" que observa en el procés de primàries de renovació d'òrgans a Podem Catalunya.





Aquest dimecres els candidats a liderar Podem estan citats a un debat electoral a la Nau Bostik de Barcelona, però Cánovas ja s'ha desmarcat, en desacord amb la protecció que segons la seva opinió rep des d'algunes instàncies del partit, Xavier Domènech.





Cánovas va presentar dos recursos davant el comitè electoral del partit per impugnar la candidatura d'Domènech, per "infringir el reglament d'incompatibilitats" de la formació, però el comitè electoral els va desestimar tots dos.





Després que la comissió de garanties democràtiques catalana sí hagi "exigit la retirada" de la candidatura de Domènech per "evidents incompatibilitats recollides en el reglament de Podem", Cánovas ha explicat en un comunicat que ha decidit no participar en aquest segon debat donada la seva "desconfiança" cap als "òrgans organitzadors tant d'aquest debat com del conjunt d'actuacions derivades d'aquest procés de primàries" a Podem Catalunya.