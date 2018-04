La cafeïna provoca un augment de la por a la novetat i l'ansietat en malalts amb Alzheimer

Un estudi coordinat per l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona (INc-UAB), en col·laboració amb l'Institut Karolinska de Suècia (KI), ha demostrat que la cafeïna provoca un augment de la neofòbia i l'ansietat en malalts amb Alzheimer .





Són els resultats als quals han arribat després d'exposar a un consum de cafeïna continuat -l'equivalent de tres tasses diàries en humans- a ratolins d'envelliment normal i amb models d'Alzheimer familiar i que han provat els efectes negatius neuropsiquiàtrics -són l'apatia , l'ansietat, la depressió i la paranoia, entre d'altres- que pateix la major part dels afectats, segons ha informat la UAB aquest dimarts en un comunicat.





Així mateix, no beneficia en l'aprenentatge i la memòria, en ser dos aspectes molt influenciats per l'ansietat, des aquesta manera aquestes mostres són "rellevants, quan s'està proposant el desenvolupament de potencials tractaments derivats d'aquesta substància per a la demència", ha assenyalat la investigadora del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal i l'INc-UAB, Lydia Giménez-Llort.





L'aplicació sobre aquests animals és una "forma molt semblant als humans afectats" i s'ha validat com un model per a comprovar si els beneficis de la cafeïna són capaços de compensar-los.





Aquestes conclusions formen part de la tesi doctoral de Raquel Baeta-Corral, primera autora de la investigació, que ha liderat Giménez-Llort, en el marc d'un projecte del Fons d'Investigació de Salut de l'Institut de Salut Carlos III i que s'han publicat a la revista 'Frontiers in Pharmacology'.