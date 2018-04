Jutges, fiscals i funcionaris de Justícia protestaran per reivindicar millores laborals

Les associacions de jutges i fiscals i els sindicats de funcionaris CSIF i STAJ han convocat concentracions davant el Ministeri de Justícia i els jutjats per a aquest dimecres i dijous per tal de reivindicar millores laborals.





Els primers a parar seran els funcionaris que es concentraran, a les 13.00 hores de demà dia 4 davant el Ministeri de Justícia, segons han informat STAJ i CSIF per protestar per l ' "actitud" del ministre Rafael Catalá i el seu equip ministerial davant les seves reivindicacions .





Segons assenyala STAJ en un comunicat, aquest departament no compleix l'acord de desembre de 2015 signat amb els sindicats per millorar les condicions de treball i ressalta que "continua amb la seva actitud de no negociar, tot i que la llei els obliga".





Així mateix, titllen de "mentides evidents" les 50 esmenes que ha presentat el PP al Congrés dels Diputats a la Proposició de llei per a la reforma de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ), perquè se suposava que "seria un tràmit urgent "per a la devolució dels permisos als funcionaris de justícia i Jutges i fiscals.





JUTGES I FISCALS A les PORTES DELS JUTJATS

D'altra banda, el divendres seran els jutges i fiscals els que surtin a la mateixa hora a les portes de totes les audiències provincials i jutjats d'Espanya, on el degà, fiscal en cap provincial o algun jutge o fiscal designat llegiran un manifest en el qual demanen a les Corts Generals, al Govern i al Consell General del Poder judicial (CGPJ) que amb "urgència" s'acordin les següents mesures per reforçar la independència judicial; modernitzar l'Administració de justícia; racionalitzar la planta judicial i millorar les condicions professionals, entre altres coses.





L'atur d'aquest divendres donarà començament a les mobilitzacions que ja van anunciar el passat 5 de març les quatre associacions de jutges -Associació Judicial Francisco de Vitoria, Associació Professional de la Magistratura, jutgesses i Jutges per a la Democràcia i Fòrum Judicial Independent-- i les tres fiscals -Associació Professional i Independent de fiscals, Associació de fiscals i Unió Progressista de fiscals--.





LECTURA D'UN COMUNICAT

En el comunicat que es llegirà a les portes dels jutjats, també es fa referència a la LOPJ, ja que no només es demana l ' "impuls immediat" de la modificació d'aquesta normativa per a la recuperació dels permisos i mesures de conciliació de la cursa judicial i fiscal; sinó la retirada d'aquestes 50 esmenes que "coarten l'exercici de la funció judicial i buiden certes competències a l'òrgan de govern dels jutges.





De fet, les associacions exigeixen la presentació d'un projecte o proposició per a la reforma d'aquesta llei pel que fa al CGPJ per garantir que l'elecció dels seus vocals sigui directament pels jutges i magistrats i que s'asseguri "la igualtat de gènere i la representativitat ".





Entre altres coses, els jutges i fiscals demanen al Ministeri de Justícia un pla d'inversió "suficient i prolongat" per convocar almenys 300 places per tal d'incrementar la planta judicial i fiscal i poder equiparar-la a la mitjana europea. També, demanen la convocatòria "immediata i formal" de la Taula de Retribucions amb l'objectiu de recuperar el nivell salarial perdut en 2010 i adequar la retribució a la responsabilitat inherent a la funció.





Pel que fa al Ministeri Públic, s'interessa que es derogui el sistema de terminis màxims d'instrucció mentre no es doti dels mitjans necessaris a aquest efecte; el reforç de la independència de la Fiscalia i la seva autonomia pressupostària, així com que sigui la pròpia Fiscalia General de l'Estat qui formi als seus integrants.