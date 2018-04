Un detingut per nou atracaments a mà armada en gasolineres de Barcelona

Detingut per nou atracaments a mà armada





Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 38 anys per presumptament cometre nou atracaments amb arma de foc en gasolineres de Barcelona i Montcada i Reixac (Barcelona), un a un repartidor de pizzes i per haver sostret dues motos per desplaçar-se en els robatoris.





Segons ha informat aquest dimecres la policia catalana en un comunicat, l'autor d'aquests robatoris està actualment ingressat a la presó per altres delictes contra el patrimoni, i en dos dels robatoris va actuar amb un altre lladre que va ser detingut el 26 de maig de 2017.





La investigació va arrencar després d'un atracament en una gasolinera de Montcada el 29 d'abril de l'any passat, en què els dos homes anaven amb la cara tapada i armats, i van fugir del lloc amb un cotxe amb la matrícula canviada per una placa robada.





El 26 de maig els investigadors van localitzar un dels lladres al cotxe usat en l'atracament i li van trobar roba i guants del robatori, de manera que va ingressar a la presó provisional per aquests fets, i les indagacions van continuar per trobar el segon implicat.





Després de mesos d'investigacions i un total de nou atracaments comesos entre abril i agost de 2017, els Mossos van aconseguir identificar el segon lladre, que ja estava a la presó per altres causes pendents.