L'Hospital Quirónsalud Barcelona, ​​pioner en tractar apnea del son amb cirurgia en l'àmbit privat

L'Hospital Quirónsalud Barcelona s'ha convertit en pioner en tractar l'apnea del son amb cirurgia robòtica en l'àmbit privat, segons ha anunciat aquest dimecres l'hospital en un comunicat, després implementar el citat tractament fruit de la incorporació de l'equip dirigit per Julio Rama, amb experiència en aquest tipus d'intervencions.





La cirurgia robòtica amb el sistema Da Vinci és un procediment mínimament invasiu que ofereix una solució eficaç, sense cicatrius i amb mínima estada hospitalària per a l'apnea del son.





La síndrome de l'apnea obstructiva del son (Saos) es defineix com un grup de signes i símptomes que ocorren com a conseqüència d'episodis repetits d'obstrucció parcial o completa de la via aèria superior a causa del col·lapse dels teixits tous de la faringe durant el son .





La principal conseqüència és el descens de la saturació d'oxigen el que comporta una sèrie de conseqüències clíniques per al pacient, algunes d'elles molt greus.





Els estudis científics associen l'apnea del son a somnolència, cansament, demència, hipertensió, diabetis, infart de miocardi, ictus, afectació de la qualitat de vida, accidents de trànsit i laborals produïts per la somnolència, baix rendiment laboral i, fins i tot, la mort.





S'estima que el 24% dels homes i un 9% de les dones pateixen aquesta patologia; a Espanya hi ha aproximadament dos milions de persones amb Saos simptomàtic estant diagnosticats tan sols del 5 al 9% d'aquesta població.