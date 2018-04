Pedro Sánchez, a favor que Fiscalia investigui els CDR per "preservar la seguretat" als carrers

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, considera una "bona notícia" que la Fiscalia de l'Audiència Nacional anunciés una investigació sobre les protestes promogudes pels autodenominats Comitès en Defensa de la República (CDR), ja que "preservar l'Estat de dret , la seguretat i la normalitat als carrers és important a Catalunya".





"És una bona notícia que la Fiscalia de l'Audiència Nacional posés peu a paret i que també el Govern d'Espanya es posés les piles", ha comentat.





Preguntat per l'existència o no de violència en les protestes del CDR, "no sembla que hi hagi molta llibertat d'expressió en les imatges" que deixen enrere. "És més, sembla que s'està lliscant per un pendent de violència que ens preocupa, i molt", ha afegit.





D'altra banda, sobre la decisió de la Fiscalia alemanya, que avala l'extradició de l'expresident de Catalunya Carles Puigdemont, Sánchez ha afirmat que "és una bona notícia per al sistema judicial espanyol", tot i que d'altra banda, es tracta de "la tònica habitual, el més raonable" i "el funcionament normal de la justícia".





En la seva opinió, davant d'aquesta situació d'"interinitat" a Catalunya, "s'ha d'obrir una legislatura autonomista, respectuosa amb la Constitució i l'Estatut de Catalunya i amb un president que representi el 100% de la ciutadania catalana o que governi almenys per a aquest 100%".





"El que demanem tant el PSC com el PSOE a aquest bloc independentista és que obri una legislatura autonomista i es normalitzi la vida política, social i econòmica a Catalunya i es normalitzin les relacions entre el Govern de Catalunya i el d'Espanya. A partir d' aquí podrem fer política", ha assenyalat en una entrevista a Onda Cero.