La PAH ocupa una oficina d'habitatge municipal a Barcelona

La portaveu de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), Lucía Delgado, ha explicat que unes 50 persones han ocupat aquest dimecres l'oficina d'habitatge municipal del carrer Bolívia per exigir "compromisos" als responsables de la taula d'emergència de la capital catalana.





Delgado ha explicat que ocuparan l'oficina fins que tinguin "data i hora" per reunir-se amb el secretari d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, Carles Sala, i el regidor d'Habitatge de Barcelona, Josep Maria Montaner: "No poden delegar un tema tan important".





La PAH de Barcelona ha assegurat que la taula d'emergència no dóna resposta a les famílies que es troben en emergència habitacional.





"Hi ha famílies que han accedit a la taula i que en el temps d'espera han estat desnonades sense cap tipus d'alternativa habitacional", ha lamentat.





"Diem prou a una llista d'espera de més de nou mesos perquè ens adjudiquin un pis de lloguer social i poder començar de zero. Prou de pilotes fora per part de les administracions i de no assumir responsabilitats", ha insistit Delgado.





La PAH també ha assenyalat que a Barcelona hi ha més de 36.000 unitats familiars en llista d'espera per accedir a un pis amb lloguer social, segons l'informe del Síndic de Greuges de Barcelona de 2017, i ha destacat que, en el mateix any, es van produir 2.591 desnonaments a la ciutat -més del 85% de lloguers-.