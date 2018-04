Colau proposa dues preguntes a la 'multiconsulta' i cau la de Gimnàs Sant Pau per falta de signatures

El ple municipal extraordinari del Ajuntament de Barcelona de dimarts vinent abordarà les preguntes de la 'multiconsulta' tractarà 2 que proposa el Govern d'Ada Colau -una sobre el 22 @ i una altra sobre el solar de l'hotel Rec Comtal- i les d'iniciativa ciutadana , que finalment no inclouran la qual demanava adquirir l'edifici en el qual s'ubica el Gimnàs Sant Pau, per falta de signatures.





Aquesta pregunta no es pot incloure perquè fedataris van oblidar signar alguns plecs i "la comprovació de les signatures és molt estricta", ha explicat la regidora de Participació, Gala Pin, en declaracions als mitjans després que hagi anunciat els canvis el líder municipal del PP , Alberto Fernández, en una roda de premsa prèvia.





Pin ha recordat que preguntar sobre els usos de l'entorn de l'hotel del Rec Comtal formava part de l'acord amb ERC perquè donés suport al Pla especial urbanístic d'Allotjaments Turístics (Peuat), ja que està previst destinar l'espai a habitatges socials, però el projecte compta amb el rebuig de part dels veïns.





Ha detallat que plantegen preguntar si el solar es manté per habitatges públics o si s'opta per canviar el planejament per destinar-lo a zona verda o equipaments, cosa que preveuen consultar a tots els barcelonins, tot i que aquest aspecte s'està acabant de tancar.





La pregunta sobre el 22 @ ha estat promoguda pel districte de Sant Martí i, si reuneix els suports suficients en el ple, només es votarà en aquesta zona, en la qual es consultarà si es manté que el 70% de l'espai es destini a activitat econòmica i la resta a habitatge, equipaments i zona verda, o si s'opta per que l'habitatge públic augmenti fins al 30% en les àrees en les que encara no s'ha desenvolupat aquesta previsió.





Així, el ple de dimarts que votarà previsiblement aquestes preguntes d'iniciativa municipal i les dues d'iniciativa ciutadana que finalment s'han reunit les signatures necessàries: una sobre la gestió pública de l'aigua, i una altra sobre canviar el nom de la plaça Antonio López pel del jove que va morir després del seu ingrés al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) Idrissa Diallo.





CRÍTIQUES DE PP I CS





El líder municipal popular ha criticat que a la 'multiconsulta' es preveuen qüestions que "només es pregunten els amics de Colau, i no es pregunta pel que es pregunten els barcelonins", com la instal·lació de carrils bici i la unió del tramvia per l'avinguda Diagonal, ha assegurat.





Fernández ha recordat que el seu grup va portar al ple de març una proposta per consultar aquestes i altres preguntes, però el ple es va suspendre per la detenció de líders sobiranistes i finalment se celebrarà també dimarts que ve, però després de l'extraordinari que abordarà i a les preguntes de la 'multiconsulta'.





La líder de Cs a l'Ajuntament, Carina Mejías, ha sostingut que el Govern municipal intenta fer servir la 'multiconsulta' com un "instrument d'aval d'aquelles polítiques que no ha estat capaç de dur a terme" i per abordar qüestions ideològiques, segons ella , i ha assegurat que han sol·licitat un informe sobre la seva legalitat.





Ha defensat que un organisme independent com la Junta Electoral hauria de regular la 'multiconsulta' per vetllar per la seva legalitat i que tant la Generalitat com l'Estat han d'autoritzar les consultes: "La 'multiconsulta' no ha de celebrar-se", ha sentenciat, i ha advertit que la pregunta sobre l'aigua va més enllà de les competències municipals.