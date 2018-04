Barcelona restringirà la circulació de motos i ciclomotors contaminants a finals de 2018

L'Ajuntament de Barcelona restringirà la circulació de motos i ciclomotors més contaminants de la Zona de Baixes Emissions Rondes Barcelona durant els episodis de contaminació ambiental per diòxid de nitrogen (NO2) a partir de desembre de 2018, en dies laborables de dilluns a divendres de 7 a 20 hores.





En un comunicat aquest dimecres, el consistori ha indicat que, amb aquesta mesura, incorpora aquests vehicles als que són objecte de restriccions en cas d'episodi, pel que fa "un pas cap a endavant" en la protecció de la qualitat de l'aire a la ciutat i la lluita contra la contaminació.





L'anunci de l'Ajuntament coincideix amb l'inici de la distribució per part de la Direcció General de Trànsit (DGT) de les etiquetes que identifiquen aquests vehicles amb el distintiu mediambiental, i que els titulars de vehicles lleugers ja poden obtenir a través de la xarxa de oficines de correus.





Els propietaris de motos i ciclomotors amb distintiu ambiental B, C, Eco o Zero Emissions residents a Barcelona podran adquirir les etiquetes identificatives de forma immediata en les 85 oficines de rotlles de la capital catalana, o obtenir-la en un termini de tres o quatre dies hàbils a qualsevol oficina de l'Estat.





El cost de l'etiqueta és de cinc euros, i, tot i que la col·locació és voluntària, es recomana enganxar-la en un lloc visible del vehicle per facilitar la identificació per part dels agents de la Guàrdia Urbana, de manera que s'evita que aturin el vehicle per comprovar la seva classificació a partir de la matrícula.





ÚS DE MOTOS I CICLOMOTORS





Segons la DGT, el 40% de les motos i ciclomotors matriculats a Barcelona els correspon la categoria C del distintiu ambiental -etiqueta verda-, un altre 40% no té distintiu ambiental per considerar-se molt contaminants, un 19% té distintiu B i un 1% el de Zero Emissions.





En relació als vehicles censats a Barcelona, el 2016 es comptabilitzaven 223.671 motos 202.827 activas- i 57.037 ciclomotors 50.165 actius-, i segons l'Informe de Mobilitat 2016, el 48,8% dels desplaçaments amb vehicle privat a la ciutat es fan amb motocicleta.