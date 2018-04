Per què l'AMB torna a reconvocar el concurs que va anul·lar al febrer?

L'AMB havia convocat un concurs al febrer d'aquest any per a la cobertura de la plaça de Coordinador de Serveis adscrit a l'Àrea de Medi Ambient, amb un termini per a presentació de candidatures de només cinc dies, anul·lant un dia abans que es tanqués el termini d'inscripció. Ara ha tornat a convocar-centrant els requisits dels aspirants en què tinguin experiència en la gestió de l'aigua. Per què ?.













El lliurament dels currículums de la primera convocatòria era fins al 2 de febrer, però l'1 ia través d'un decret de Gerència, l'AMB va resoldre anul·lar la convocatòria, sense més explicacions, comunicant aquesta decisió al web de l'AMB el 5 de febrer. En aquesta ocasió el termini per a presentació de candidatures serà de 13 dies (del 3 al 16 d'abril)





La de més a més en els requisits de tenir sota la seva responsabilitat tot el relacionat en "matèria de l'aigua" del Departament de Medi Ambient de l'AMB, fa preveure que puguin repetir errors anteriors al Departament presidit per Eloy Badia. I és que l'home és l'únic animal que ensopega dues vegades en la mateixa pedra, o tres? ¿O quatre ?.





LES MISTERIOROSAS CONVOCATÒRIES DE L'AMB





És tot un misteri el que passa en aquesta àrea de Medi Ambient de l'AMB ja que ja va saltar a la palestra també al febrer de fa un any (2017), que la presidència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), encapçalada per l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau, va retirar a última hora, a corre-cuita la proposta de nomenar un executiu imputat com a director del cicle de l'aigua. Amb aquesta maniobra Colau va evitar que el consell de la institució supramunicipal es pronunciés sobre la idoneïtat per al càrrec de Joaquim Oliveras, investigat en el marc del cas tripijoc.





Oliveras va ser acusat de còmplice en un delicte contra l'Administració Pública pel Jutjat d'Instrucció número 1 de Lugo. El tribunal investiga com una peça separada de la macrocausa Pokémon la presumpta alteració de concessions públiques en el Consell Comarcal de la Selva durant el mandat de Ramon Fauria (CiU).





Oliveras estava cridat per BComú a substituir Llorenç Alerm com a director del Cicle Integral de l'Aigua de l'AMB, ja que treballava des de feia més de quatre anys com a secretari general de la signatura andorrana Grup Heracles.





Es dóna la coincidència que aquesta companyia del Principat estava dirigida per un vell conegut del sector de l'aigua a Catalunya, Leonard Carcolé , exdirector de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) en el primer mandat d'Artur Mas. Va coincidir en aquesta època amb el directiu que actualment capitaneja l'àrea de Medi Ambient de l'AMB, Joan Pinyol, que estava cridat a ser cap d'Oliveras i que va ser el gerent de l'ACA fins a abril de 2014.





Però és que d'un any per l'altre les coses no han canviat en l'organigrama de l'Àrea de Medi Ambient de l'AMB. I com a vicepresident de l'àrea té a Eloy Badia , - que va ser durant bastants anys activista de l'ONG Aigua és Vida -, la seva direcció l'ocupa, Joan Pinyol , i la direcció de Serveis Cicle de l'Aigua l'ostenta, Juan Ramón Vázquez.