Cifuentes assegura que el seu títol de màster és "real i legal"

Cifuentes abans de comparèixer davant l'Assemblea.





La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha assegurat aquest dimecres davant l'Assemblea regional que el seu títol de màster és "perfectament real i legal", després de la polèmica destapada pel diario.es que sosté que la política va falsificar documents per obtenir les qualificacions acadèmiques que certifiquen el curs.





Durant la seva intervenció en la Càmera regional, la dirigent madrilenya ha assegurat que la polèmica del màster és un "pla B" per desestabilitzar al seu Govern, després que fracassarà la primera "iniciativa de desprestigio": la compareixença davant el Congrés dels Diputats per les declaracions del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados que la implicava en el suposat finançament irregular dels 'populars'.





El publicat, per a la presidenta, respon a "una operació de l'esquerra per guanyar en els mitjans o a les xarxes el que no ha pogut en les urnes" o al preu que ha de pagar per "haver combatut la corrupció".





QUERELLA CRIMINAL





Cifuentes, ha confirmat aquest dimecres que ja ha interposat la querella criminal contra els dos periodistes de 'eldiario.es' que van publicar les informacions sobre el màster que va cursar a la Universitat Rei Juan Carlos (URJC) i ha avançat que ha demanat un acte de conciliació previ a una segona querella per delictes contra el seu dret a l'honor.





Durant la seva primera intervenció en el Ple extraordinari que aborda en l'Assemblea de Madrid la polèmica de possibles falsificacions de notes del seu màster, Cifuentes ha explicat que a més de la querella també ha demanat realitzar les proves pericials pertinents i que sollicitat un acte de conciliació previ a la presentació d'una segona querella "per delictes contra l'honor".





"Confio en la justícia i a ella em remeto sempre quan s'ha posat en dubte la meva honorabilitat", ha defensat Cifuentes, qui ha afegit que està tan "tranquilla" que per això ho ha posat en mans de la justícia.





"En política, com en la vida en general, no val tot", ha sostingut, per destacar que s'han de respectar uns "principis elementals".





En aquest punt, ha indicat que cal respectar a les persones "per sobre de les diferències ideològiques" i s'han "saltat totes les barreres qüestionant no només la seva trajectòria professional sinó personal amb la finalitat de "destruir" a la persona i no al "adversari polític".





Però, segun Cifuentes, aquesta "operació" lluny de "desmoralitzar-la", ha aconseguit el contrari. "S'han equivocat per complet i no ho van a aconseguir", ha sostingut la presidenta madrilenya, qui ha indicat que amb aquesta polèmica s'ha reafirmat "avui més que mai" en la seva "vocació de treball, de servei públic, i del compliment de l'haver de, que no és un altre que seguir governant per als madrilenys", als quals es deu.





En aquest sentit, ha insistit que "enfront dels atacs", la resposta va a ser "la mateixa sempre": "treballar per Madrid".