Creix un 34% l'arribada a Espanya d'immigrants en pastera

Les arribades per mar augmenten en el primer trimestre del 2018.





L'arribada a Espanya d'immigrants per via marítima ha augmentat gairebé un 34% el primer trimestre de 2018, segons dades del Ministeri de l'Interior a data 31 de març.





En aquests primers tres mesos de l'any, han arribat a les costes espanyoles 3.385 immigrants en 155 embarcacions, enfront de les 2.528 persones que van entrar en 112 pasteres de gener a març de 2017.





Els accessos per mar han experimentat un augment, enfront de la baixada en el nombre de les arribades a través de les fronteres de Ceuta i Melilla, que en el primer trimestre de 2018 han baixat al voltant d'un 15% respecte al 2017.





En concret, per via terrestre s'ha comptabilitzat l'entrada de 1.615 persones fins al 31 de març, és a dir, 288 immigrants en comparació als que van accedir a Espanya per aquesta mateixa via des de gener a març de l'any passat, quan es van comptabilitzar 1.903 persones .





Tenint en compte tant la via terrestre com la marítima, l'entrada de persones a través de totes les vies irregulars ha experimentat un augment del 12,8% en el primer trimestre d'aquest any en comparació al mateix període de l'any passat.





El Ministeri de l'Interior ha comptabilitzat un total de 5.000 immigrants en situació irregular arribats a Espanya durant aquests tres mesos, fet que suposa 569 persones més de les que van entrar de gener a març de 2017, quan en total van accedir 4.431.





El gener d'aquest any, han entrat per vies irregulars 2.182 immigrants, dels quals 1.400 van arribar a les costes espanyoles per via marítima i 782 per via terrestre.





Així, les arribades per vies irregulars durant el primer mes de 2018 es van incrementar en un 65% respecte al primer mes de 2017 en registrar l'entrada de 862 persones més.





La xifra total d'arribades fins al 28 de febrer de 2018 ascendeix a 3.700, de les quals 1.198 havien entrat via terrestre i 2.502 a través d'embarcacions a costes espanyoles.





Pel que fa als dos primers mesos de 2017, l'increment en les arribades d'immigrants durant els dos primers mesos de l'any és de més d'un 19%.





DADES DE L'OIM





Per la seva banda, l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM) té comptabilitzades un total de 4.984 arribades a Espanya en el primer trimestre de 2018, de les que 3.369 han estat via marítima i 1.615 per terra.





Segons les dades d'aquesta organització, a data de 28 de març 2018 a mínim un total de 120 persones van morir quan intentaven arribar a les costes espanyoles, encara que aquesta xifra no inclou les últimes morts a la ruta Mediterrània Occidental.