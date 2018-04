Els comuns rebutgen que JxCat pugui liderar la seva proposta de 'Govern d'independents'

Alamany insisteix a proposar un Govern d'independents.





La portaveu dels comuns al Parlament, Elisenda Alamany, ha insistit aquest dimecres a proposar que tots els partits negociïn un Govern format per independents com a alternativa per desencallar la legislatura, i ha rebutjat que aquest eventual Ejectuvio el lideri algú de JxCat.





En roda de premsa des de la Cambra, ha explicat que el seu partit aposta perquè aquest Executiu català el lideri "un candidat d'esquerres i progressista", i ha afegit que en aquest perfil no es pot comptar amb ningú de la candidatura de l'expresident Carles Puigdemont .





La llei catalana permet que els membres del Govern no tinguin acta de diputat, pel que podrien ser perfectament els independents que proposen els comuns, però la mateixa norma sí obliga que el president tingui escó, per la qual cosa hauria de ser un dels 135 diputats que hi ha a la Cambra.





En anteriors ocasions, els comuns han recordat que ERC i la CUP sumen junts més diputats que JxCat, i han emplaçat els dos primers partits a presentar un candidat que compleixi amb els requisits de ser d'esquerres i progressista.





Alamany ha insistit en les virtuts de la seva proposta de Govern -formulada pel líder del grup, Xavier Domènech, la setmana passada- assegurant que serviria perquè "els partits fessin un pas enrere perquè el país faci un pas endavant".





Segons els comuns, aquest Govern permetria abordar amb més garanties la qüestió dels presos sobiranistes, acabar amb l'aplicació de l'article 155, recuperar les institucions i impulsar "un pla de xoc d'emergència social".





Aquests independents haurien de negociar-los tots els partits que aposten per acabar amb el 155, ha continuat Alamany, i tindrien la responsabilitat de "capitanejar durant dos anys les institucions catalanes", ha conclòs.





NO HI HA NEGOCIACIONS





Ha explicat que no han hagut negociacions amb cap partit per concretar la proposta, però Alamany ha interpretat que sí que han existit declaracions de partits de la Cambra que són una "mà estesa" a abordar la idea que va exposar Xavier Domènech.





Preguntada per la decisió de la Mesa del Parlament de permetre la delegació de vot de Carles Puigdemont, ha recordat que el seu partit aposta per protegir els "drets polítics" de tots els diputats que han estat elegits pels ciutadans.