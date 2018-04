El PDeCAT demana a Colau una "resposta social immediata" per als sense sostre de plaça Catalunya

PDeCAT demana atenció per a les persones sense llar.





El PDeCAT a l'Ajuntament de Barcelona ha demanat al Govern d'Ada Colau "una resposta social immediata, empatia i atenció" per a les persones sense llar que han instal·lat una acampada a la plaça Catalunya.





El portaveu del grup municipal, Jaume Ciurana, ha criticat en un comunicat que Colau ha abandonat la ciutat, en la qual no hi ha ordre ni criteri: "Ha confós la ciutat de tots per la ciutat de ningú".





"A Colau, Barcelona li fa mandra, i els més vulnerables encara més, perquè li recorden la magnitud del seu fracàs com a governant", ha asseverat, i ha ressaltat que les persones sense llar i els assentaments van disminuir en l'anterior mandat de Xavier Trias , i han augmentat en el de Colau.





Ciurana ha sostingut que l'acampada "és en realitat una severa protesta contra Colau i el seu Govern, un crit d'alerta i d'auxili" de les persones acampades, perquè se senten abandonades i desprotegides, segons ell.





Ha criticat que la situació a la plaça s'afegeix a la falta d'acció que veu en els seus entorns, permetent "la monopolització dels accessos i les andanes del metro en aquesta zona per part dels manters".