El 80% dels espanyols no ha anat mai al dermatòleg per revisar-les pigues

El càncer de pell afecta 4.000 persones cada any a Espanya.





Gairebé el 80% dels espanyols entre els 20 i 50 anys no ha acudit mai a un dermatòleg perquè li revisi els lunars, per descartar possibles melanomes, segons mostren els resultats de l'estudi d'hàbits davant del sol i coneixement del càncer entre la població espanyola 2018.





Pel que fa a la visita a l'especialista, són els joves els que més freqüenten la consulta per veure els teus lunars; en concret, aquells pares que estan en una franja d'edat entre els 20 i 29 (31,8%), seguit dels que es troben entre els 40 i 50 (66,5%), i finalment, aquells entre els 30 i 39 anys, (16,6%).





"La meitat d'aquesta població no ha observat si la seva parella té algun tipus de lesió o lunar a la pell", davant el 49% que sí que ho fa, segons ha assenyalat el coordinador nacional de la campanya Euromelanoma, Agustín Buendía, durant la roda de premsa d'aquest dimarts, on ha presentant un any més aquesta campanya.





En aquesta última xifra, la freqüència és alta, ja que gairebé el 60% ho fa més d'una vegada a l'any, gairebé el 29% un cop a l'any, i el 11,5 menys de tant de forma anual.





No obstant això, la coordinadora també de la campanya, Yolanda Gilaberte, ha aclarit que no cal tornar-se "paranoics amb els lunars. Però sí conèixer signes de sospita que han de dur a consultar un dermatòleg".





"ESPANYA TÉ UN PROBLEMA DE CÀNCER DE PELL"





El càncer de pell afecta 4.000 persones cada any a Espanya, en el cas del melanoma; i més de 74.000 desenvolupen un càncer cutani no melanoma.





Amb aquestes dades, el coordinador ha assenyalat que "Espanya té un problema de càncer de pell", una frase que a més és el lema de la campanya d'aquest any. A més, ha incidit que entre les diferents causes per les quals es pot patir un melanoma, destaca "la recerca excessiva del bronzejat", ja que "hi ha moltes persones que busquen el bronzejat passant per la cremada", la qual és un facto de risc.





Tot això va lligat amb una exposició excessiva del sol, i per això l'especialista ha incidit que no volen "demonitzar al sol. Al contrari, l'objectiu és que la població tingui un major coneixement dels seus beneficis, però també dels seus riscos" .





"Estar moreno es va vincular fa dècades amb un estat de riquesa, i per tant, de benestar. No obstant això, la medicina diu que tot el contrari, que la pell reacciona davant un dany solar produint melanina, bronzejant, i això desencadena en una sèrie de processos acumulatius que acaba passant factura a la salut de la pell ", ha continuat.





Revisar-se la PELL





"Cal mirar-se la pell de dalt i avall, incloent tota la superfície; el melanoma pot sortir en qualsevol part, amb la qual cosa mirar-se la pell és bàsic", ha aclarit el doctor Eduardo Nagore, un dels coordinadors de la campanya.





"Dins d'aquestes rutines, el recomanable és mirar-se la pell a mínim un cop al mes, les gent que de vegades que arriba a clínica i li recomanes aquest hàbit pensen que és complicadíssim, però mimar la pell porta només un minut", ha explicat el doctor, que ha incidit que només "demanen un minut al mes per no morir".





REVISAR L'ESQUENA





Al seu torn, ha posat èmfasi en estudiar l'esquena, ja que aquest és un dels punts on sol començar el càncer, així, ha declarat que volen "anar més enllà, i llançar do missatges perquè calin en la població: 'Dóna-li la esquena al càncer de pell 'i' Un minut val vida ' ".





Quant als signes d'alarma, la doctora ha aconsellat seguir el "ABCDE": mirar si la piga és asimètric, si té vores irregulars, si conté diferents colors, si és major de 6 centímetres, i finalment, si hi ha evolució en el seu creixement.





La doctora ha explicat algunes zones on s'ha de fixar-se més, com ara la cara, en la qual s'inclou llavis, boca, nas i orelles; el cuir cabellut; les mans; coll, pit i part superior del cos; aixelles; clatell i esquena, i finalment, la zona dels glúetos i cames.





A més, els experts han coincidit que un dels factors de risc és tenir més de 50 lunars, i haver passat molt de temps al sol, així com haver acudit a cabines de bronzejat.