El PSOE anuncia una moció de censura contra Cifuentes per el seu màster

Cifuentes no ha aportat nous documents sobre la seva màster.





El portaveu del PSOE en l'Assemblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha anunciat aquest dimecres que van a presentar tant davant el Comitè Executiu del PSOE-M com del PSOE una proposta de moció de censura contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, després de les seves explicacions sobre el màster cursat a la Universitat Rei Juan Carlos (URJC).





Així ho ha anunciat en roda de premsa després del ple extraordinari celebrat en l'Assemblea de Madrid, on, al seu judici, les explicacions de Cifuentes han estat "insuficients". "No podem dir que s'hagi dit exactament tota la veritat", ha assenyalat Gabilondo en aquest sentit.





En la seva opinió, "és un moment molt urgent de petició per part de la ciutadania" i es veuen "en la necessitat d'estar a l'altura d'aquesta demanda ciutadana". Per això, presentaran per unanimitat aquesta proposta de moció de censura tant a Madrid com a Ferraz aquesta mateixa tarda, ha explicat.





PODEMOS RECOLZARÀ LA MOCIÓ DE CENSURA





El secretari general de Podemos a la Comunitat de Madrid, Ramón Espinar, ha assegurat que la formació habitada recolzarà amb les seves 27 diputats la moció de censura que presentarà PSOE contra Cifuentes.





Espinar ha sostingut la presidenta regional s'ha mantingut en la mateixa situació "avui que fa 24 hores i que fa 48 hores"; al mateix temps que ha incidit que la dirigent madrilenya "ha mentit respecte al seu màster".