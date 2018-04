La nova 'app' d'Hisenda pot augmentar les declaracions amb errors

Per no revisar les dades adequadament.





L'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals i Gestors Tributaris (Asefiget) ha advertit aquest dimecres que la utilització de la nova 'app' de l'Agència Tributària pot augmentar les declaracions de l'IRPF presentades amb "dades errònies".





La nova eina, "atractiva i funcional", trasllada el contingut i funcions del programa Renda web del portal de l'Agència Tributària al mòbil i permet amb un sol clic presentar la declaració de la renda, principal novetat d'aquest any.





No obstant això, segons el parer de Asefiget, aquesta senzillesa de presentar la declaració amb un sol clic es converteix en la facilitat d'confirmar dades errònies per no revisar-los adequadament i estudiar les circumstàncies del contribuent.





Sobre això, els assessors fiscals afirmen que si el contribuent ha d'introduir o modificar quantitats, és més probable confondre al mòbil que un teclat d'ordinador, de manera que s'exposa, "per error o omissió de dades", a requeriments de comprovació i fins i tot a sancions greus. També és l'últim responsable tant de les dades que té Hisenda com de la seva declaració d'IRPF.





Per això, independentment del sistema informàtic utilitzat per confeccionar la declaració, l'associació recomana al contribuent comprovar de forma detinguda les dades fiscals, prestar especial atenció a modificacions en l'últim exercici en la seva situació familiar i patrimonial, examinar si té dret a reduccions o deduccions i, en cas de dubte, consultar amb un professional tributària.





Asefiget indica que l'aplicació mòbil permet també la subscripció en el sistema d'avisos personalitzats perquè l'Agència Tributària realitzi notificacions a l'obligat tributari.





No obstant això, segons la seva opinió, activar aquesta opció suposa "molts inconvenients", ja que es desconeix si aquests avisos tindran la consideració de notificació i si Hisenda pot emetre qualsevol dia, fins i tot festius o caps de setmana, de manera que recomana prescindir d'aquest servei.