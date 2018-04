Dues candidates a liderar Podem abandonen el debat per protestar contra la candidatura de Domènech

Primer debat dels candidats a liderar Podem.





Les candidates a les primàries de Podem Celia Canova s i Merche Gil han participat en l'inici del debat entre candidats per anunciar que no seguirien en ell després que el Comitè Electoral del partit rebutgés dos recursos contra la candidatura del líder dels comuns Xavier Domènech i considerés que no hi havia incompatibilitats perquè es presentés a les primàries.





"Els òrgans tenen l'obligació de vetllar per la transparència", ha dit Gil durant el debat de primàries de Podem Catalunya.





Les dues candidatures han explicat que la comissió de garanties sí que va acceptar els recursos contra la candidatura d'Domènech, per no complir el document de incompatibilidadades -cosa que el Comitè electoral descartó- però, la Comissió de Garanties Estatal va recordar en un dictamen que la comissió de garanties autonòmica no és competent.





Cánovas ha decidit no participar del debat perquè consideren que està massa encotillat: "No és un debat, és un format d'exposició. No es produeix un debat real", ha dit sobre un debat al qual estaven convidats sis candidats a la Secretaria General i una altra més al CCA.





Noelia Bail, que sí que ha participat en el debat, ha plantejat un Podem amb veu pròpia davant d'altres organitzacions polítiques en les institucions: "Com es pot apostar per una veu pròpia quan es dirigeix una altra organització? Quan sabrem que és el Xavi de Podem i quan el Xavi dels comuns? ".





"Apostem per que Podem es presenti a totes les eleccions Totes les candidatures aposten perquè Podem es presenti a les eleccions?", Ha qüestionat Bail, mentre la membre de la seva candidatura María Martínez ha demanat que Podem sigui un fi en si mateix.





Bail ha afirmat que la secretaria general "es deu només al partit", i ha defensat que no hi hagi acumulació de càrrecs i que la direcció sigui compartida i feminista.





XAVIER DOMÈNECH





Domènech ha cridat a crear un Podem més forta, aprofitant la seva pluralitat i escoltant-se els uns als altres, i ha replicat a Bail: "Em dic Xavi Domènech, vinc del 15M, de la lluita per les classes treballadors Vinc a ser el candidat de Podem! ".





"Vam guanyar amb Podem per dues vegades les eleccions generals a Catalunya. Em presento a secretari de Podem. Vaig viure el naixement de Podem, d'aquests bojos que cridaven 'Sí es pot'", ha expressat el candidat inscrit en la formació des de 2015.





Ha cridat als prop de 150 inscrits congregats a la Sala Bostik del barri barceloní de la Sagrera a recordar qui són els inscrits: "Només escoltant-nos els uns als altres tornarem a ser el que érem, la principal força per poder fer fora el PP. per això necessitem un Podem fort ".





També en resposta als assistents ha explicat que el model territorial pel qual aposta és el d'un estat plurinacional que reconegui les nacions que hi ha al seu interior i, sobre la relació entre ells, ha aclarit: "És un debat que hem de tenir a Podem Catalunya, però és un debat que hem de tenir amb tot Podem ".





Des de la candidatura A Catalunya Podem, Ester Alarcón ha demanat recuperar el que considera que s'està perdent i ha cridat a "deixar-se de baralles i intentar recuperar tot el que es pugui per intentar guanyar, almenys, a Cs".





El candidat independent Cristian Medrano ha cridat a crear un Podem que pugui superar a les formacions que defensen la política de blocs, del 'si' i del 'no' sense un projecte clar: "Podem no pot ser una màquina de resolució de conflictes. ha de guanyar la Generalitat ".





Finalment en els blocs que s'han abordat d'assumptes socials i feminisme, les cinc candidatures que han participat en el debat han mostrat molta sintonia.