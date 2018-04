El ple del Parlament, pendent de si Puigdemont pot delegar el seu vot

Aquest serà el cinquè ple de la legislatura.





El Parlament celebra un ple aquest dijous a les 10 hores i ho farà pendent de si, finalment, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont podrà votar-hi a través de delegar el seu vot a un company del seu grup parlamentari, JxCat.





La Mesa va acceptar dimarts la delegació del vot de l'expresident català, actualment pres a Alemanya, però Cs, PSC i el PP ho van impugnar presentant un recurs cada un perquè l'òrgan rector reconsiderés la seva decisió.





La Mesa es tornarà a reunir aquest dijous mitja hora abans del ple per decidir si es ratifica en la seva decisió o accepta els recursos de Cs, PSC i PP: com en l'òrgan tenen majoria ERC i JxCat, amb tota probabilitat es ratificarà en què Puigdemont pugui votar.





ADVERTÈNCIA DELS LLETRATS





Els lletrats del Parlament han advertit que la decisió de delegar el vot podria contravenir l'acte del Tribunal Constitucional del 27 de gener que va establir que "els membres de la Cambra sobre els quals malgrat una ordre judicial de recerca i captura i ingrés a la presó no podran delegar el vot en altres parlamentaris ".





En virtut de la mateixa resolució, els lletrats també han avisat que podria quedar anul·lada per la justícia qualsevol votació del Parlament en què el vot de Puigdemont sigui clau per decantar les majories de la Cambra.





En el ple d'aquest dijous els temes són ordinaris, però el vot de Puigdemont podria ser decisiu en una futura sessió d'investidura i aquesta investidura podria quedar compromesa amb el vot delegat de l'expresident.





JxCat defensa que ja existeixen les condicions perquè Puigdemont delegui el seu vot sense que això ocasioni problemes legals a l'independentisme: recorden que l'expresident ja ha passat a disposició judicial i està "privat de llibertat".





SENSE PRESIDENT





El d'aquest dijous serà el cinquè ple des que el 17 de gener va començar la legislatura, i els partits independentistes segueixen sense acordar un candidat a president que no presenti dificultats legals per ser investit.





Des JxCat segueixen insistint que tant Carles Puigdemont com Jordi Sànchez són les seves apostes, i que ara mateix veuen amb més possibilitats el segon per la resolució que fa uns dies va emetre el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides.





ORDRE DEL DIA





El ple d'aquest dijous s'ha convocat a petició de Cs, que defensarà una proposta de resolució per a obligar a Torrent a comparèixer davant la Cambra per donar explicacions per la situació actual de "bloqueig" institucional.





A més, el ple votarà a petició del bloc independentista la creació d'una comissió d'investigació sobre els atemptats jihadistes del 17 d'agost de l'any passat, que s'aprovarà amb tota probabilitat gràcies a la majoria que sumen JxCat, ERC i la CUP.





També es nomenaran els tres diputats interventors que controlaran els comptes del Parlament aquest any, i que amb tota probabilitat seran Antonio Espinosa (Cs), Narcís Clara Llobet (JxCat) i David Rodríguez (ERC).





EL 155 AL PARLAMENT





Per primera vegada des de l'inici de la legislatura, el Parlament ha d'adoptar mesures relacionades amb l'article 155 de la Constitució, ja que haurà de convalidar dos decrets llei aprovats pel Govern central mitjançant la intervenció de l'autonomia, que tracten sobre la pròrroga pressupostària i sobre el retorn de la paga extra de 2012 als funcionaris.





Els decrets llei han de ser ratificats pel Parlament però el bloc independentista, que té majoria a l'hemicicle, rebutja qualsevol iniciativa relacionada amb el 155.