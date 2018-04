Un diputat d'ERC va amenaçar un mosso l'1-O

El diputat d'ERC, Joan Capdevila.





El diputat d'ERC Joan Capdevila va amenaçar un mosso d'Esquadra el dia del referèndum il·legal d'independència amb que "li cauria un paquet" a la porta d'un col·legi electoral mentre intentava que els agents no accedissin al centre.





Així apareix en l'informe realitzat per la Guàrdia Civil sobre les comunicacions per ràdio de la policia autonòmica catalana durant el eferéndum il·legal.





Segons aquest document, Capdevila hauria intentat distreure els agents mentre obrien les portes del col·legi electoral perquè no passessin, els va tractar de manera "irrespectuosa", segons ells mateixos, i els hauria amenaçat amb un "paquet" una vegada que van accedir al recinte .





En el citat informe s'inclou una trucada de les 10:02 hores del sector Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, de l'equip que es troba a les portes de l'Institut Pompeu Fabra al responsable de la sala d'operacions dels Mossos.





La patrulla indica que s'han obert les portes del centre de votació, que només han pogut accedir al pati de l'institut.





"Informen que quan obrien les portes hi havia un senyor que ha intentat distreure els agents per no accedir i s'ha acreditat com un diputat d'ERC Esquerra Republicana a Madrid sent aquest Joan Capdevila, que ha mostrat un carnet", diu la transcripció de la trucada.





"LI CAURIA UN PAQUET"





Els agents "indiquen que s'ha comportat irrespectuosament" amb ells dient-los que "on anaven". Exposen que al final han accedit (al centre) sense la força, però que "aquesta persona", en referència al diputat d'ERC, "tal com accedien a les instal·lacions" els deia que l'agent 18266 "li cauria un paquet".





Joan Capdevila va fitxar per ERC després de deixar Unió al any 2009, on era un dels crítics del partit amb la direcció de Josep Antoni Duran i Lleida.





Va concórrer com a número 5 a la llista d'ERC de Barcelona al Congrés dels Diputats en les eleccions de 2015 i 2016. Des de llavors és portaveu del seu grup a la Comissió de Pressupostos i en la d'Energia, Turisme i Agenda Digital.