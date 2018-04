El FC Barcelona encarrila el seu camí a semifinals

Suárez va trencar la seva sequera golejadora després de superar els 1.000 minuts sense marcar a la Champions. / FOTO: @ChampionsLeague





El FC Barcelona va guanyar a l'AS Roma al Camp Nou (4-1) en l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions en un partit gris en què cobren un bon avantatge gràcies a dos autogols dels romans, a un rebot que va permetre a Gerard Piqué posar un resultat enganyós millorat pel gol de Luis Suárez al final, restant pes al gol d'Edin Dzeko que deixava viu la cruïlla.





Va sortir el Barça endormiscat, massa tranquil i permetent a la Roma estar còmoda al Camp Nou. A poc a poc, amb la pilota, els blaugranes es van assentar i van començar a provar fortuna i aquesta va arribar en forma de dos gols en pròpia porta i d'un rebuig que li va caure a Piqué per marcar a plaer. Luis Suárez, quan el 3-1 feia tremolar al feu culer, va posar un 4-1 més dissuasori.





Té un bon avantatge el Barça per anar al Stadio Olimpico di Roma, ja que els d'Eusebio Di Francesco necessiten un 3-0 mínim per donar-li la volta a l'eliminatòria. Va estar atrevit el tècnic italià, sobretot quan anant sota en el marcador va fer canvis pensant en marcar gol i sense por a encaixar un quart. Finalment van succeir dues coses.





L'equip d'Ernesto Valverde no va ser el de les grans nits, va distar molt d'aquell equip que li va endossar un 3-0 al Chelsea en la tornada dels vuitens de final. Va aparèixer Leo Messi per caracolear i posar a prova a Alisson, diverses vegades, però sense poder engrandir els 100 gols a la 'Champions' pels quals va ser homenatjat abans del partit.





Però sí que va marcar Luis Suárez, oportú i clau, quan la Roma anava a la recerca del 3-2. Hi havia estat impecable Marc-André Ter Stegen en dues accions de gran valor i vistositat impedint els gols romans per via de Perotti o Defrel. Però sense el gol de l'uruguaià, que no marcava a la 'Champions' des del 6-1 al PSG l'any passat en els vuitens de final, el Barça s'hauria anat a pitjor situació.





Suárez es va rescabalar i va fer callar els que li criticaven la seva sequera, com Piqué va celebrar amb magnificència el seu gol. No així Daniele De Rossi o Kostas Manolas, que van marcar però no a la porteria que haurien desitjat. I si Suárez no va fallar, tampoc va faltar a la cita amb el gol Edin Dzeko, marcant el seu cinquè gol en aquesta 'Champions' i donant una mica d'esperança al seu equip, que va viure un mala sort.





Però no tot van ser trèvols de quatre fulles per al Barça, que va veure com Ivan Rakitic enviava un potent centre-xut al pal d'un Alisson que, tot i ser protagonista aquesta temporada i tenir moltes núvies per la seva gran campanya, no va aturar tot just pilotes sinó que va desviar els tirs i va estar imprecís, com en el gol de Piqué. Això sí, tirs que feien olor de gol els va desviar per anul·lar el perill majúscul.





Molt mèrit va tenir el partit de Alisson, però també el plantejament del seu tècnic. La Roma buscava el gol que els fiqués en l'eliminatòria, amb 3-0, i Edin Dzeko, el seu màxim artiller, va superar la marca de Jordi Alba i l'oposició de Ter Stegen des de la frontal de l'àrea petita. Després, el porter alemany va rectificar un error propi a la sortida prèvia amb una espectacular reacció a tir a boca de canó de Defrel.





Just en la següent jugada, a mà canviada, es va lluir de nou a tir perillós d'un Perotti que va fallar el que no es pot fallar a hores d'ara només començar la segona part, enviant fora un cop de cap gairebé a l'àrea petita i lliure de marca, amb Ter Stegen venut. El Barça va reaccionar però no del tot, i no va ser capaç d'anul·lar amb la pilota i la possessió a un rival que va anar de menys a més, perdent la vergonya inicial i anant sense complexos a pel gol.





Va tenir la Roma oportunitats per marcar més, però ara hauran de buscar tres gols per seguir amb el somni d'estar en les seves segones semifinals de 'Champions'. La veritat és que és el Barça qui, tot i no jugar al seu millor versió ni de bon tros i en una nit per no repetir, té tot de cara per per fi superar uns quarts de final que han estat el seu escull en tres de les últimes edicions. L'única en què van passar aquesta ronda, el 2015, van acabar conquistant el títol.