Atlantia ratifica la venda als Benetton el 29,9% de Cellnex

EUROPA

Atlantia ha ratificat la seva intenció d'exercir l'opció de venda a la família Benetton, el seu soci de control, la participació del 29,9% de Cellnex, filial d'antenes de telefonia mòbil d'Abertis, que comprarà a aquest grup de concessions, una operació estimada en 1.498 milions.





Així ho ha indicat la firma italiana en un comunicat, en què vincula el tancament de l'operació a la conclusió de la presa conjunta d'Abertis per part de l'empresa i ACS ja no rebre ofertes que millorin la pactada amb els Benetton.

D'aquesta manera, Atlantia accepta l'única oferta de compra que va rebre en el sondeig de mercat que va encarregar realitzar a Mediobanca en tant decidia sobre si exercia l'opció de compra d'aquest percentatge de Cellnex que se li va atorgar en el marc de l'acord amb ACS per prendre Abertis.





Així, la companyia italiana finalment va acceptar exercir el dret de compra el passat 23 de març, en l'últim dia que se li va donar per decidir sobre l'operació.





Aquest mateix dia va informar que comptava amb una oferta dels Benetton, el seu accionista de control, per prendre el 29,9% del capital d'Cellnex, immediatament després a la seva compra per Atlantia per un import de 1.498 milions d'euros.





Ara, Atlantia confirma que s'ha convingut a exercir aquesta opció de venda per traspassar així aquest percentatge de la signatura d'antenes a la família italiana, que es convertirà així en el seu primer accionista.





Es tracta d'una de les operacions col·laterals de l'acord que Atlantia i ACS van aconseguir el passat mes de març per comprar junts Abertis i deixar de banda la 'batalla' d'opes que lliuraven per aquest grup.





En virtut d'aquest nou gir dels pactes entre les dues empreses, la família Benetton va entrar 'en acció' garantint així a la seva participada Atlantia recursos perquè emprengui l'operació sobre Abertis.





La doble compravenda del 29,29% Cellnex es realitzarà a raó d'en 21,50 euros per acció. Es tracta del preu més alt de la banda que es va fixar en el dret de compra que es va donar a Atlantia i que a més coincideix amb l'actual cotització de l'empresa a la borsa.





FORTA PRESÈNCIA A ITÀLIA





Cellnex és la filial a la qual Abertis va segregar el negoci d'antenes de telefonia mòbil que no considerava estratègic i va treure a borsa el 2015. Es dóna la circumstància que, en l'actualitat, aquesta firma compta amb un destacat negoci a Itàlia, un els sis mercats europeus en què està present amb una cartera total de 27.000 antenes.





En concret, l'encara filial d'Abertis és, segons les seves dades, principal operador independent d'infraestructures de telecomunicacions sense fils a Itàlia. Compte al país amb 8.000 emplaçaments a través de Galata i Towerco, "una de les xarxes més denses i capil·lars que cobreixen tot el territori italià".