ERC podria recuperar l'escó de Toni Comín denunciant davant l'Comissió de l'Estatut del Diputat

Segons una diputada d'ERC, "Toni Comín ja no és dels nostres". I prova d'això és que els seus companys d'escó s'estan plantejant informar de la seva inactivitat parlamentària a la comissió de l'Estatut del Diputat per tal de suspendre en el càrrec i recuperar l'escó per al següent en la llista dels republicans.





Aquest és un mecanisme per castigar aquells diputats que no compleixin, de manera justificada, amb les seves obligacions en el càrrec. Fins ara, en ser idèntica la situació de Comín que la de Carles Puigdemont, s'havien frenat les opcions d'arrabassar-li l'escó però ara ja no hi ha obstacles perquè aquesta comissió parlamentària estudiï si Comín ha o no continuar sent diputat o si ERC ha de quedar- l'escó.









Aquesta és l'única fórmula que té ERC de recuperar un escó guanyat a les urnes a través d'una llista tancada. És poc habitual però amb el sistema parlamentari actual, encara que un formi part d'una llista tancada, un cop aconsegueix l'escó aquest és unipersonal. Només el titular d'ell pot renunciar o passar al grup mixt.





Amb la recuperació de l'escó de Comín i la delegació de vot de Puigdemont, s'acabarien els problemes per als independentistes, que ja no necessitarien a la CUP per a una investidura en segona volta.