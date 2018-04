UGT es trenca per Catalunya

El suport d'UGT Catalunya a la manifestació per reclamar l'alliberament dels "presos polítics", convocada a Barcelona el proper 15 d'abril, ha acabat amb la paciència de l'organització a tots els nivells, però sobretot a Madrid, Andalusia, Castella-la Manxa i Extremadura.





Les federacions d'UGT que exigeixen que Josep Maria Álvarez surti a donar un "cop de mà", per frenar l'allau diària de milers de baixes d'afiliats, manegen davant seu un argument incontestable: "No podem parar més sortides. Ens estem dessagnant cada dia que passa. Cal acabar amb això com més aviat ".





"Aquest coqueteig amenaça per primera vegada en la història amb trencar la unitat d'UGT", adverteixen. "No recordo que mai hagin circulat amb tanta intensitat a Seat models per donar-se de baixa d'UGT com després de la Setmana Santa", afegeix un altre afiliat.





Milers de militants a tot Espanya es veuen obligats, dia sí i dia també, a donar explicacions davant l'opinió pública, en les empreses i davant els companys d'altres sindicats. "I això és ja és insostenible. La gent no aguanta més ", insisteix un veterà dirigent de la federació de Madrid.