Comín, Serret i Puig declaren aquest dijous davant un jutge belga per l'euroordre

Els tres exconsellers de la Generalitat que romanen a Bèlgica des de principis de novembre -Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig- declaren aquest dijous davant un jutge d'instrucció després de la reactivació de les euroordres de detenció i lliurament, segons ha confirmat el seu advocat belga, Paul Bekaert.





"Ens han informat. Hem d'anar demà al jutge (d'instrucció)", ha expressat Bekaert, qui a més confia que el jutge d'instrucció dicti aquest mateix dijous "les condicions per a la llibertat".





Es tracta del primer pas després que el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena reactivés les ordres europees de detenció a finals de març.





En concret, el jutge d'instrucció haurà de decidir en un termini de 24 hores si procedeix dictar presó dels implicats o decreta llibertat amb mesures cautelars mentre es resol el cas, com ja va passar al novembre.





Bekaert s'espera que es repeteixi "el mateix escenari" que llavors, en què els polítics catalans tenien prohibit abandonar Bèlgica sense permís de les autoritats, van haver de comunicar un domicili fix i havien de comparèixer personalment davant tota citació policial o dels jutges.





Després de la declaració davant del jutge d'instrucció, el cas passarà a la Cambra del Consell (tribunal de primera instància), on el jutge tindrà un termini de 15 dies per determinar si l'ordre és executable o no.





En cas que fos recorreguda, les parts podrien acudir primer al Tribunal d'Apel·lació i posteriorment al Tribunal de Cassació.





LEGISLACIÓ





En els dos casos, la sala té 24 hores per decidir si admet a tràmit el recurs i altres 15 dies parell prendre una decisió i concloure si l'ordre d'extradició pot ser executada o no.





La legislació comunitària sobre les euroordres preveu que l'extradició d'un ciutadà reclamat per un altre Estat membre es resolgui en 10 dies si l'afectat accepta l'ordre.





No obstant això, els terminis s'allarguen fins als 60 dies si les persones requerides es neguen a l'extradició.

Aquest temps pot allargar 30 dies més en casos excepcionals.





Comín és l'únic dels tres exconsellers que segueixen el Bèlgica al qual Llarena ha processat per un delicte de rebel·lió, al qual se suma el de malversació. Serret i Puig, per la seva banda, han estat processats per delictes de desobediència i malversació.