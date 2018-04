El Suprem del Brasil vota a favor que Lula ingressi a la presó

El Tribunal Suprem Federal del Brasil (STF) ha rebutjat el recurs d'habeas corpus presentat per la defensa de l'expresident Luiz Inácio Lula da Silva i ha votat a favor que ingressi a la presó per la seva condemna per corrupció.





Després d'onze hores de debat, la presidenta de la cort, Carmen Lúcia ha desempatat la votació, que comptava amb cinc vots a favor i cinc en contra.









