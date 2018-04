El Corte Inglés aposta per una plataforma europea per competir amb Amazon o Alibaba

Dimas Gimeno Álvarez





El president d'El Corte Inglés, Dimas Gimeno, aposta per subscriure aliances en línia amb grans distribuïdors europeus per competir amb els grans operadors de 'ecommerce' com Amazon o Alibaba, que a més gaudeixen d'una fiscalitat "absolutament avantatjosa".

"Cal promoure i participar en possibles aliances entre distribuïdors convencionals i tecnològics i crear una plataforma europea per competir amb els grans competidors en línia. Cal trobar noves oportunitats de negoci més enllà de les nostres fronteres. Cal buscar fórmules comunes en comptes de gastar quantitats ingents de diners a 'marketplaces' i fer-ho de forma conjunta, perquè és un repte majúscul i cal iniciar converses ", ha assegurat Gimeno durant la seva participació en els esmorzars CEDE.

El president d'El Corte Inglés ha incidit en la "necessitat urgent" d'actualitzar la legislació del sector de la distribució comercial.

"Es necessita unes regles de joc homogènies perquè tots puguem competir en igualtat de condicions. Actualment no existeixen, la legislació comercial espanyola és del segle XX i no del segle XXI", ha lamentat.









"Anged (la patronal del sector) ha demandat un marc normatiu modern per competir amb els grans operadors moderns, principalment en línia. Aquests operadors no estan subjectes a la restricció d'horaris, ni els afecten les normes de llibertat d'establiments i, per més greuge, gaudeixen d'una fiscalitat absolutament avantatjosa ", ha criticat Gimeno.

IGUALTAT FISCAL A NIVELL EUROPEU





D'aquesta manera, el president d'El Corte Inglés proposa "crear un marc normatiu europeu que implanti si més no la igualtat fiscal".

"No demanem nigún proteccionsimo caduc. Demanem igualtat normativa perquè no es vulneri la lliure competència. A més, alguna cosa està canviant, la CE va proposar noves regles per garantir que les activitats digitals siguin justes", ha subratllat.