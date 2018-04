El jutge deixa en llibertat Falciani i li prohibeix sortir d'Espanya

El jutge ha decidit aquest dijous deixar en llibertat provisional sense fiança Hervé Falciani i li ha prohibit sortir d'Espanya, mentre es decideix si extraditar-lo a Suïssa per complir cinc anys de presó per haver intentat en 2008 fer públiques dades bancàries.





El magistrat, que no ha acceptat la petició de presó incondicional de la Fiscalia, ha acordat la retirada de passaport, la prohibició de sortir d'Espanya, compareixences setmanals i prohibició d'abandonar el domicili assenyalat.





La defensa d'Hervé Falciani ha presentat un 'habeas corpus' per sol·licitar la seva immediata posada en llibertat davant del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón, al·legant que es tracta d'una "detenció il·legal", ja que "una persona no pot ser jutjada pel mateix delicte dues vegades", mentre que la Fiscalia demana presó incondicional.





El despatx ILOCAD, del qual és soci director l'exjutge de l'Audiència Nacional Baltasar Garzón, argumenta que els motius pels quals es va arrestar a l'exinformàtic bancari dimecres a Madrid són els mateixos pels quals ja va ser jutjat i posat en llibertat el 2013.





Per això, considera que es tracta d'una "detenció improcedent que incompleix la jurisprudència espanyola i assumeix el principi 'non bis in idem' pel qual una persona no pot ser jutjada pel mateix delicte dues vegades".





"És inexplicable que aquesta dada no es conegués ja per la Policia Nacional. A més, es tracta d'una detenció innecessària perquè Falciani té domicili conegut, sent això també notori per a la policia", afirma.





D'altra banda, la defensa remarca que "la col·laboració d'Hervé Falciani en múltiples casos de corrupció en diferents països ha estat fonamental, entre ells a Espanya", i, de fet, "el mateix Tribunal Suprem ha validat aquesta col·laboració i no es pot utilitzar a algú perquè col·labori i que després se l'aturi".





"La mateixa justícia espanyola ha considerat valuosa la col·laboració de l'informàtic de sistemes en casos de corrupció com són la trama Púnica i el cas Pujol. Així mateix, els Estats Units ja es va beneficiar de les dades que conté l'anomenada 'llista Falciani' quan va acusar HSBC de blanquejar diners procedents del narcotràfic, raó per la qual el banc suís va ser multat per les autoritats nord-americanes i condemnat al pagament de gairebé 2.000 milions de dòlars", afegeix.





"A França, la 'llista Falciani' va ser utilitzada per la Fiscalia de Niça, que, veient l'abast i la veracitat de les dades contingudes en la mateixa, la va facilitar a les autoritats judicials de diferents països, entre ells Espanya", explica el despatx.





FISCALIA









La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha demanat presó incondicional per a l'exinformàtic bancari mentre es tramita l'ordre d'extradició sollicitada per les autoritats suïsses, motiu pel qual va ser detingut ahir a Madrid, segons han informat fonts jurídiques.





Així ho ha reclamat el Ministeri Públic durant la compareixença de Falciani davant el jutge de l'Audiència Nacional Diego d'Egea, que haurà de decidir si ordena alguna mesura cautelar fins que es decideix la petició de Suïssa o si, per contra, li deixa en llibertat.





L'exinformàtic del banc suís HSBC va cobrar notorietat després de destapar els noms dels presumptes evasores fiscals en bancs helvètics.





La famosa 'llista Falciani' és un document filtrat en 2008 pel llavors empleat que recull el nom de 106.000 clients amb comptes opacs en aquesta entitat, provinents de 203 països diferents, que en total acaparaven més de 100.000 milions de dòlars.