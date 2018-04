CaixaBank, millor banc a Espanya segons la revista 'Global Finance'

CaixaBank ha estat escollit per quart any consecutiu com a millor banc a Espanya per la revista nord-americana 'Global Finance', segons ha detallat l'entitat aquest dijous en un comunicat.





La publicació ha tingut en compte elements com la implantació en el territori, la rendibilitat, el servei al client i la innovació en els productes, i ha valorat que CaixaBank "ha establert les bases per èxits futurs ajustant-se a les necessitats dels seus clients en un entorn i un mercat altament competitius ".





El president de CaixaBank, Jordi Gual, ha recalcat que aquest guardó suposa un nou reconeixement a una manera de fer banca, que ha detallat que "està compromesa amb l'entorn, socialment responsable, amb vocació social i que contribueix al desenvolupament de les persones, i que contribueix al desenvolupament de les persones i del conjunt de la societat".





Per la seva banda, el seu conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha assenyalat que CaixaBank "ha tornat a demostrar una sòlida posició de solvència, ampliant el lideratge en el mercat ibèric, oferint serveis més eficients als nostres clients".





La publicació amb seu a Nova York lliurament aquests premis des de fa 25 anys i les entitats guardonades s'escullen després de les consultes amb executius financers, banquers i analistes internacionals, segons l'entitat bancària.