Felipe González equipara les lleis de desconnexió catalanes amb la vulneració de regles de Nicolás Maduro

L'expresident del Govern Felipe González ha assegurat aquest dijous que veu algunes similituds entre la manera en què el procés sobiranista a Catalunya ha actuat contra la Constitució espanyola i la "vulneració de les regles del joc" a Veneçuela per part del president Nicolás Maduro.





En una roda de premsa al costat de opositors veneçolans a la Casa d'Amèrica, González ha reconegut que les crisis a Catalunya i Veneçuela guarden similituds pel que fa al que ha passat els passats 6 i 7 de setembre al Parlament, quan es van aprovar les lleis del referèndum i de transició fins a la constitució de la República catalana, forçant el reglament de la Cambra i amb l'oposició denunciant la vulneració dels seus drets.





"Vulnerant les regles del joc i la Constitució, (Maduro) va falsejar un procés, en aquest cas parlamentari, per triar una assemblea, en aquest cas constituent amb plens poders, sense sufragi universal. Una cosa molt semblant va passar el 6 i el 7 de setembre a Catalunya, desgraciadament ", ha assenyalat González.





La diferència entre un i altre cas, ha precisat, és que "aquells que pretenien violentar l'Estatut d'Autonomia i la Constitució no tenien darrere la força suficient per culminar el procés, en tant que Maduro, que pretenia violentar la Constitució veneçolana, a més tenia la força per imposar ".