Els Pressupostos amaguen un 'cop de cadastre'

El projecte de llei dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) presentats aquest dimarts pot esdevenir una injecció extra de diners per a les arques municipals en ple any electoral.





A partir d'ara, el cadastre de determinar el valor de mercat dels pisos per a usar-lo com a referència en la valoració cadastral, en un moment de forta alça de preus, segons publica aquest dijous el diari 'Expansión'.





La disposició final divuitena del projecte de llei estipula que, a partir d'ara, el cadastre determinarà el "valor de mercat" de l'habitatge per a usar-lo com a referència en la valoració cadastral, que és la base per al pagament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) i per l'impost de la plusvàlua local.





Això és una cosa que el Govern espanyol hauria d'haver fet durant la crisi, ja que, a més d'exigir-la Llei del Cadastre, hauria estat més beneficiós per a la butxaca dels propietaris d'habitatge. Aquesta valoració es fa per complir amb el que exigeix per part de l'article 23.2 del Text refós de la Llei de Cadastre.





Els Pressupostos modifiquen el text refós de la Llei del cadastre immobiliari en diversos punts. El principal és que s'introdueix una nova disposició final tercera en la qual s'estableix que "la Direcció General del Cadastre d'estimar de forma objectiva, per a cada bé immoble ia partir de les dades que consten al cadastre, el seu valor de referència de mercat, entenent per tal el resultant de l'anàlisi dels preus comunicats pels fedataris públics en les transaccions immobiliàries efectuades, contrastats amb les restants fonts d'informació de què disposi ".





En el pressupost, Hisenda assegura que aquesta modificació legal "permet la correcció a la baixa dels valors cadastrals en els municipis revisats en els anys de tendència alcista del mercat immobiliari", cosa que estaria per veure. En realitat s'està impulsant tot el contrari: una gran correcció a l'alça dels habitatges revisades en els anys de tendència a la baixa, els que van de 2007 A al 2014.





Les ponències de valoració es revisen cada 10 anys, de manera que la incidència d'aquesta mesura seria alcista a partir d'ara.





De fet, en 2018 els pressupostos preveuen la revisió dels valors cadastrals de sis milions d'habitatges en base a nous coeficients d'actualització, precisament per les noves ponències de valoració que han d'aprovar els ajuntaments. Els municipis objecte del procediment de regularització són 1.272 aquest any, segons el projecte de llei presentat dimarts al Congrés pel ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro.