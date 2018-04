Fiscalia demana any i mig de presó per un tuit amb amenaces contra Llarena i la seva dona

Fiscalia demana una multa de 2.100 euros.





La Fiscalia de Tarragona demana una condemna d'un any i mig de presó per a l'autora d'un tuit suposadament amenaçant contra el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena i la seva dona, en considerar-un delicte d'amenaces o alternativament de coaccions.





En el seu escrit d'acusació, la Fiscalia demana també per a la dona una multa de 2.100 euros per un delicte d'injúries greus a funcionari públic.





Segons el seu escrit, la investigada MSO va emetre a través del seu perfil de Twitter @csaune, d'accés públic i disponible per a qualsevol usuari, el següent comentari: 'La dona del fill de puta de Llarena és -el nom-, directora de l'Escola Judicial a Vallvidrera (al costat de l'Observatori Fabra). Viu en -lugar- (on ve el hdp els caps de setmana). Cal difondre-ho perquè han de saber que no podran anar pel carrer a partir d'ara !!!! '.





Segons la Fiscalia, aquest tuit es va fer amb "ànim de acovardir Gema Espinosa, esposa de Pablo Llarena, ia la seva família", el magistrat que instrueix la causa per rebel·lió contra excàrrecs del Govern i del Parlament.





La dona va ser detinguda i va passar a disposició del Jutjat d'Instrucció 3 de Reus (Tarragona) en funcions de guàrdia el 29 de març, que la va deixar en llibertat provisional després d'acollir al seu dret de no declarar, una situació que la fiscal demana que es mantingui en el seu escrit.





La Fiscalia Superior de Catalunya va obrir diligències d'investigació el 26 de març pel tuit perquè tenia "la intenció de provocar intranquil·litat d'ànim, inquietud i angoixa en les persones que en el mateix es designen o la d'impedir-los o dificultar la seva llibertat d'obrar" .