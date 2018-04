Rajoy es compromet a millorar les condicions laborals de les 'Kellys'

Rajoy s'ha reunit amb representants de 'Les Kellys'.





El president del Govern central, Mariano Rajoy, s'ha compromès a impulsar accions per millorar les condicions laborals de les cambreres de pis després de reunir-se amb cinc representants del col·lectiu, anomenat 'Les Kellys', durant gairebé dues hores a La Moncloa.





En concret, el líder de l'Executiu ha obert la porta a modificar l'article 42.1 de l'Estatut dels Treballadors per prohibir la subcontractació en aquest sector ia ampliar el catàleg de malalties professionals, dues de les mesures que "com a mínim" el col·lectiu reivindicava, segons han explicat les cinc integrants de 'les Kellys' que aquest dijous han acudit a la trobada amb Rajoy.





En una roda de premsa al Senat, han expressat la seva "satisfacció" després de la reunió amb el president que, segons han destacat, s'ha mostrat "afectuós" i ha escoltat "amb atenció" les demandes i problemes que li han traslladat.





Des Moncloa, han recalcat que Rajoy "s'ha compromès fermament a estudiar les seves peticions" ia impulsar des del Govern les accions "necessàries" per millorar les seves condicions.





Durant la trobada, 'Les Kellys' han lliurat a Rajoy un dossier amb documentació sobre la situació laboral del col·lectiu que, entre altres coses, denuncia la "explotació" i externalització que pateixen aquest col·lectiu compost per unes 200.000 persones.





També exigeix la regulació de les càrregues de treball així com el reconeixement com a malalties professionals d'alguns problemes de salut que pateixen pel seu treball.





Segons ha precisat la presidenta de 'Les Kellys', Miriam Barros, Rajoy s'ha mostrat obert a incloure entre les malalties reconegudes les musculoesquelètiques, tot i que "no tant" a incorporar les psicosocials, com la depressió i l'ansietat. "Esperem que els compromisos siguin una realitat. Estarem vigilants", ha sentenciat la vicepresidenta de 'Les Kellys', Ángela Muñoz.





Després de la "minuciosa" explicació de les representants, el líder de l'Executiu ha assegurat que aquest assumpte és "prioritari" per al Govern i ha vist "coherents" les seves peticions, segons han detallat la roda de premsa.





SAMARRETA AIXECADA PER ENSENYAR LA FAIXA





A més, ha afirmat que Rajoy "s'ha quedat molt impactat" amb els seus testimonis. Durant la trobada, una de les Kellys "s'ha aixecat la samarreta" per ensenyar-li a Rajoy la faixa que utilitza per treballar, degut a l'esforç físic que comporta el treball: "Hem d'anar faixades. La que no va amb una colzera, va amb una genollera, la qual no amb una turmellera o amb una faixa ", ha manifestat.





Des Moncloa, apunten que "el to de la reunió ha estat de sinceritat i confiança de les interlocutores, i d'interès i respecte cap al seu treball i peticions".





Barros, que ha fet èmfasi en el "compromís arrencat" a Rajoy d'estudiar la modificació de l'Estatut de Treballadors amb l'objectiu de prohibir l'externalització laboral, ha precisat que el president els ha dit que primer "ha de parlar" amb els sindicats i la patronal.





En aquest punt, el col·lectiu ha traslladat a Rajoy que "no estan gens d'acord" amb els interlocutors. "No han sabut tallar la situació fins ara", han incidit.





CRÍTIQUES DE CCOO I UGT





Per la seva banda, UGT i Comissions Obreres han enviat un comunicat conjunt acusant Rajoy de "instrumentalitzar amb fins polítics" la precarietat laboral de les cambreres de pis, i alhora han assenyalat que la trobada del president amb 'Les Kellys' "fa olor més a pacte del PP amb Nova Canàries "de cara a la negociació dels pressupostos i no respon" a una veritable voluntat "de solucionar els problemes del col·lectiu.