Jutges i fiscals catalans s'uneixen per demanar millors condicions de treball

Jutges i fiscals demanen millores laborals.





Uns 200 jutges i fiscals s'han concentrat aquest dimecres a la Ciutat de la Justícia de Barcelona per demanar millors condicions de treball i una "millor administració de Justícia", en paraules de la magistrada degana de Barcelona, Mercè Caso.





"Si estem en millors condicions, serà millor la resposta al ciutadà", ha indicat, i ha demanat temps per a dictar resolucions estudiades i mitjans informàtics que no siguin un obstacle.





En un acte que s'ha repetit en les seus de tot Espanya convocat per les associacions de jutges i fiscals, la fiscal en cap de Barcelona, Concepció Taló, ha destacat que donen inici a les mobilitzacions acordades: una concentració a Madrid el 14 d'abril, aturades parcials d'una hora -entre les 12 i les 13 hores- els dijous de cada setmana durant un mes i, si no obtenen resposta a les seves peticions, una vaga de les carreres judicial i fiscal el 22 de maig.





Taló ha insistit que l'acte d'aquest dijous no té caràcter associatiu i ha criticat les "deficients condicions professionals que porten al fet que aquest treball s'hagi de fer amb un enorme cost personal".





Ha manifestat que, tot i que les carreres judicial i fiscal sempre s'han caracteritzat per la discreció, veuen necessari exposar de forma pública les seves reivindicacions perquè la societat "no pot desconèixer" les seves condicions de treball.





La jutge degana de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Lidia Ureña, ha llegit un manifest de suport a les 14 propostes per a la millora de la Justícia de les associacions judicials en què reclamen al Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) una reforma de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ) perquè jutges i magistrats triïn sistemàticament de "elecció directa i llistes obertes" a 12 dels 20 vocals del CGPJ.





També han demanat la creació d'almenys 300 places de jutges i fiscals a l'any, i han destacat que Espanya té "una taxa de jutges per habitant inferior a la mitjana i assumeix una taxa de litigiositat de les més elevades d'Europa".





Les reclamacions inclouen una reforma de permisos i mesures de conciliació de la vida personal i familiar per a jutges i magistrats, retirada d'esmenes a la LOPJ que "minen la independència judicial i buida de certes competències al CGPJ", procés de digitalització amb equips i programes adequats, fixació de càrregues de treball i recuperació salarial cap a nivells de 2010.





També han donat suport propostes en l'àmbit del ministeri públic per a la derogació de terminis màxims d'instrucció mentre no hi hagi mitjans necessaris, paralització de la implantació de la justícia digital fins que es garanteixi el funcionament dels programes i equips, atribució de la formació dels fiscals a la Fiscalia General de l'Estat i reforç de la independència i autonomia pressupostària del ministeri fiscal.





CONCENTRACIÓ A LLEIDA





La protesta s'ha repetit a Lleida, on una vintena de jutges, magistrats i fiscals -entre ells el jutge degà, Eduardo Enrech- han participat en la presentació de les reivindicacions en una sala de l'Audiència Provincial.





El fiscal en cap, Juan Boné, ha enumerat les protestes que pretenen dur a terme si no es dóna resposta a les seves 15 reivindicacions, agrupades en tres blocs dirigides a reforçar la independència judicial, modernitzar l'administració de justícia, racionalitzar la planta judicial i millorar les condicions professionals, a més de revisar el model d'oficina judicial.