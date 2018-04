Alberto Fernández demana un doble informe jurídic sobre la 'multiconsulta' de Colau

Fernández demana un doble informe jurídic.





El president del PP a Barcelona, Alberto Fernández, ha demanat aquest dijous un doble informe jurídic sobre la legalitat de la 'multiconsulta' que el govern municipal preveu celebrar aquest mes de maig, ha informat el partit en un comunicat.





Fernández ha demanat conèixer si la pregunta sobre la gestió pública de l'aigua o la remunicipalització del servei és competència municipal, així com els fonaments jurídics en què es basa, ja que és l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) qui ostenta la titularitat i competència l'abastament.





Així mateix, el líder popular ha sol·licitat informació sobre la hipotètica cessió de dades personals del padró per a la consulta, especialment els que afecten a menors d'edat, una qüestió sobre la qual la Fiscalia ja està investigant.





"No té sentit fer una multiconsulta a Barcelona en la qual només es pregunta per allò que li interessa a Colau i als seus afins, i no per allò que els interessa als barcelonins com el desplegament del carril bici o la inversió milionària del tramvia per la Diagonal ", ha dit.





El grup del PP ha demanat a la Junta de Portaveus que traslladi tota la informació sobre la multiconsulta abans del 10 d'abril, i Fernández ha afirmat que volen valorar tota la informació abans de celebrar el ple, pel que ha insistit en poder consultar informes jurídics i estat de les denúncies.