Arrenquen les primàries per liderar Podem amb gairebé 60.000 inscrits

Primer debat entre els candidats a liderar Podem.





Els inscrits Podem Catalunya podran començar a votar des d'aquest dijous i fins dilluns a les primàries per escollir la nova Secretaria General a la qual s'han postulat sis candidats, entre ells el líder dels comuns Xavier Domènech.





Els 57.592 inscrits Podem, entre els quals hi ha 25.718 actius -que han participat d'una votació en l'últim any--, hauran d'escollir de forma presencial o telemàtica entre sis candidats a secretari general, 06:00 llistes al Consell Ciutadà Autonòmic (CA) -la direcció- i 12 aspirants a membres de la Comissió de Garanties democràtiques.





El procés d'elecció ha començat a les 8.00 hores d'aquest dijous i s'allargarà fins a les 20.00 de dilluns, després del que es realitzarà una auditoria del procés, i es proclamaran els resultats dimecres.





Durant la campanya de les primàries, una de les candidates -la senadora Celia Cánovas - i l'inscrit Luis Romanç han presentat un recurs contra la candidatura d'Domènech per considerar que incorria en una incompatibilitat per a ser candidat, per ser líder dels comuns.





El Comitè Electoral, que és l'òrgan que es crea durant les primàries per vetllar per la transparència del procés, va desestimar els recursos, i Cánovas i Romanç van recórrer a la Comissió de Garanties catalana, que els va donar la raó.

No obstant això, la Comissió de Garanties d'Podem emetre un dictamen per aclarir que la comissió de garanties catalana no és competent per a emetre dictàmens sobre candidatures durant el procés de primàries.





DEBAT DIMECRES





El desacord entre la candidatura de Cánovas i la de Domènech es va fer palesa en el debat entre candidats de dimecres quan Cánovas va anunciar al seu inici que no participaria per considerar que el format estava massa encotillat i per la decisió que havia pres el Comitè Electoral de permetre a Domènech presentar-se.





La mateixa decisió va prendre la candidata Merche Gil, que també va manifestar el seu desacord i es va retirar del debat, i la també candidata Noelia Bail -que va ser membre de l'última executiva de Podem- decidir quedar-se i traslladar Domènech seves reticències sobre la seva capacitat per a ser líder de dues formacions alhora.





Durant el debat, Bail va plantejar un Podem amb veu pròpia davant d'altres organitzacions polítiques en les institucions: "Com es pot apostar per una veu pròpia quan es dirigeix una altra organització? Quan sabrem que és el Xavi de Podem i quan el Xavi de els comuns? ".





"Apostem per que Podem es presenti a totes les eleccions Totes les candidatures aposten perquè Podem es presenti a les eleccions?", Ha qüestionat Bail, mentre la membre de la seva candidatura María Martínez va demanar que Podem sigui un fi en si mateix.





Domènech va cridar a crear un Podem més forta, aprofitant la seva pluralitat i escoltant-se els uns als altres, i va replicar a Bail: "Em dic Xavi Domench, vinc del 15M, de la lluita per les classes treballadors Vinc a ser el candidat d'Podem ! ".





"Vam guanyar amb Podem per dues vegades les eleccions generals a Catalunya. Em presento a secretari de Podem. Vaig viure el naixement de Podem, d'aquests bojos que cridaven 'Sí es pot'", ha expressat el candidat, inscrit en la formació des de 2015.





També va cridar als prop de 150 inscrits congregats a la Sala Bostik del barri barceloní de la Sagrera a recordar qui són els inscrits: "Només escoltant-nos els uns als altres tornarem a ser el que érem, la principal força per poder fer fora el PP. per això necessitem un Podem fort ".