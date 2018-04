La Fiscalia investigarà el màster de Cifuentes

La URJC portarà el màster a la Fiscalia.





La Fiscalia de l'àrea de Móstoles ha obert diligències per investigar la denúncia presentada per diverses associacions d'estudiants per presumptes irregularitats en el màster de la Universitat Rei Juan Carlos que va cursar la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes.





L'obertura de les diligències es produeix després que la Fiscalia Provincial de Madrid hagi remès la denúncia, segons les mateixes fonts.





URJC HO PORTARÀ A la FISCALIA





La Universitat Rei Juan Carlos (URJC) portarà a la Fiscalia les informacions sobre presumptes delictes relatius a les qualificacions que va obtenir la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, després de cursar un màster de Dret en el centre perquè les investigui.





Segons ha informat la URJC en un comunicat, el rector de la institució, Javier Ramos, ha pres aquesta decisió com a conseqüència de la investigació interna ordenada el passat 21 de març i davant l'aparició d'informacions que "poguessin ser constitutives de delicte".





El mateix rector compareixerà davant els mitjans a l'edifici de Rectorat del Campus de Móstoles per donar més detalls sobre aquest assumpte.