Investiguen una nova estratègia contra els virus

Investigadors de la Universitat Autònoma de Madrid i del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa han descobert el fonament físic pel qual certs compostos inhibeixen la infecció pel virus del refredat comú, el que obre la porta al disseny de fàrmacs antivirals.





L'estudi, a la frontera entre la física i la biologia, va ser dirigit pel professor de Biologia Molecular de la UAM Maurici G. Mateu.





"Revelem una connexió entre rigidificació mecànica d'un virus per molècules que s'uneixen a aquest, i inhibició de la capacitat infectiva del virus", afirma Mateu.





Com a part de la feina, Alejandro Valbuena, també investigador en Biologia Molecular de la UAM, va utilitzar un microscopi de forces atòmiques per quantificar l'efecte sobre la rigidesa mecànica del virus del refredat comú de diferents compostos orgànics que inhibeixen la infecció per aquest virus, i de diferents modificacions en l'estructura del virus (introduïdes genèticament) que també inhibeixen la infecció en diferent grau.





"Els resultats van revelar una excel·lent correlació quantitativa entre augment de rigidesa i reducció d'infectivitat", afirma Valbuena, de l'estudi que es publica a la revista 'Nanoscale'.





"El model proposat per explicar aquesta relació és que l'augment de rigidesa mecànica dificulta la dinàmica conformacional del virus en l'equilibri, que és necessària perquè el virus interaccioni amb altres molècules durant el procés d'infecció i alliberi el seu material genètic en la cèl·lula hoste ", detalla l'investigador.