Reaccions a la decisió de la justícia sobre Puigdemont i els exconsellers

L'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, que coordina la defensa de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ha considerat aquest dijous "un gran èxit" que el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemanya) hagi descartat el delicte de rebel·lió en analitzar l'euroordre emesa pel Tribunal Suprem (TS) espanyol.





"Sempre hem sostingut que no s'aguanta perquè [la rebel·lió] requereix un alçament violent que no s'ha produït de cap de les maneres", ha defensat.





I ha destacat que, tot i que la cort alemanya manté la investigació per presumpta malversació, encara poden presentar al·legacions i modificar la decisió.





Ha celebrat que la decisió sobre la suposada rebel·lió és ferma, de manera que "la resta d'Estats que l'estan analitzant s'haurien d'adoptar resolucions en aquest sentit".





El diputat de la CUP, Carles Riera, ha expressat que la posada en llibertat de Puigdemont és "una victòria republicana".





La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha exigit aquest dijous que s'alliberi de "forma immediata" als presos sobiranistes, i ha dit que la decisió de la justícia alemanya sobre el expresdiente de la Generalitat Carles Puigdemont demostra que no poden seguir ni un moment més a la presó.





Per la seva banda, el portaveu adjunt de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, ha contrastat aquest dijous la justícia europea amb la justícia espanyola, "que escolta a ministres i fa condemnes prèvies".





"Volem subratllar l'enorme contrast entre una justícia europea que escolta i deixa a la gent de bona voluntat lliure, i la justícia espanyola, que escolta a ministres i fa condemnes prèvies", ha explicat.





El líder del PSC, Miquel Iceta, ha expressat aquest dijous el respecte del seu partit per la decisió de la justícia alemanya de deixar en llibertat sota fiança a Puigdemont, i ha destacat que el seu partit "sempre" respecta les decisions dels jutges.





"Hi ha hagut una decisió d'un jutjat a Alemanya i ens sembla molt bé, com ens semblen bé les decisions que es prenen per part de la justícia espanyola", ha declarat el socialista.





El diputat d'ERC al Parlament Sergi Sabrià ha destacat aquest dijous que la justícia alemanya ha decretat llibertat per a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i ha constatat que "no hi ha hagut violència".





En una piulada ha dit que és "un nou revés per a la injustícia espanyola. Mai hi ha hagut violència i així ho diu també la justícia alemanya".













El coordinador federal d'Esquerra Unida, Alberto Garzón, ha assenyalat que la Justícia alemanya "avala que la interpretació que fa a Espanya el jutge Llarena, i que li ha servit per ficar a la presó provisional a nombrosos dirigents independentistes, és reaccionària".









El propi Carles Puigdemont ha expressat a través d'una anotació en Twitter "ens veiem demà, moltes gràcies a tots".









El president de Cs, Albert Rivera, ha assegurat que respectarà als separatistes catalans "sempre que respectin la Constitució Espanyola", encara que les resolucions dels jutges espanyols o alemanys puguin "agradar més o menys".





Rivera ha afirmat que es preocupés de la mateixa manera dels més de dos milions catalans que "se senten espanyols", però que no ho farà dels quals "no compleixen la llei o els que odien a la resta per no pensar igual que ells".





El president del Parlament, Roger Torrent, ha celebrat que un tribunal alemany hagi deixat en llibertat sota fiança a Puigdemont, i ha advertit: "Ha d'acabar ja aquesta persecució política sobre la base d'un relat completament fals".