Iceta i Obiols defensen una solució política per a Catalunya

Raimon Obiols i Miquel Iceta.





El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i l'exlíder del partit Raimon Obiols han reivindicat junts aquest dijous el paper del partit socialista en el moment actual i han coincidit en defensar que la solució a la situació de Catalunya s'ha d'afrontar per la via política i no per la judicial.





Ho han dit en l'acte de presentació del llibre 'Notes de l'estranya campanya', escrit per Obiols i editat per la Fundació Rafael Campalans -vinculada a partit-, en el qual també ha participat l'exdiputada del Parlament Laia Bonet.





Iceta ha recordat la trajectòria de dècades dels socialistes catalans i ha conclòs: "El PSC no ha estat qualsevol cosa, no ha estat fruit d'un laboratori o d'un plató de televisió. Ha cregut fermament en una cosa que avui està en risc, la unitat civil del nostre poble ".





A més, ha assegurat que el conflicte actual a Catalunya ha de trobar-se a través de la política i no dels tribunals, però ha precisat que la política s'ha d'entendre des de la "raó i l'acció col·lectiva" i no des del cortoplazismo.





Ha lamentat que els tres primers mesos de legislatura catalana no han servit per dissipar els dubtes que es van generar amb el resultat de les eleccions catalanes, i ha advertit que segueix existint la possibilitat que s'estigui construint una "imbecil·litat de futur".





Preguntat per si tornaria a fer la mateixa campanya que va fer per a les eleccions del 21 de desembre, ha assegurat que sí, i ha avisat: "Si hi hagués una altra campanya em tornaria a oferir de candidat i el que diria s'assemblaria al que vaig dir" .





JUSTÍCIA ALEMANYA





Obiols, que va ser primer secretari del PSC entre 1983 i 1996, president entre 1996 i 2000 i eurodiputat entre 1999 i 2014, ha començat a parlar just al conèixer-se la decisió de la justícia alemanya de deixar en llibertat a Puigdemont i ha asseverat: "És una molt bona notícia ".





Per l'històric dirigent socialista aquesta decisió del jutge no implica que no acabi lliurant a Puigdemont a la justícia espanyola, i considera que ha de servir per "baixar una mica el to de la situació i de la crispació ambiental" a Espanya.





Obiols ha reivindicat el PSC com un partit clau per actuar "contra el nacionalisme espanyol i contra el nacionalisme català", i s'ha mostrat convençut que, si hi hagués una repetició de les eleccions catalanes, els socialistes obtindrien uns millors resultats.





Ha criticat que tant uns nacionalistes com els altres són un llast per al progrés: "Els salvadors de les pàtries el que fan és perjudicar-les. En tot el procés -soberanista- no hem anat cap endavant sinó que hem anat cap enrere".





CONTRA EL 'PUJOLISME'





Qui va ser el rival de Jordi Pujol en diverses conteses electorals ha criticat que el procés sobiranista és oportunista com ho va ser al seu dia el 'pujolisme' perquè planteja que "la culpa sempre és dels altres" i perquè, entre identitat i excel·lència, sempre es decanta per la primera.





Obiols ha posat deures al seu partit: "El que ha de fer el PSC és complir el programa de Pasqual Maragall, el del millor Pasqual Maragall", i ha advertit a ERC que no pot reivindicar el llegat de l'expresident malgrat haver 'fitxat 'al seu germà, Ernest Maragall.





Per l'exprimer secretari del PSC, el programa del millor Maragall va ser aquell que es va aplicar des de l'Ajuntament de Barcelona: "Catalunya necessita curar ferides, tapar esquerdes, garantir que aquesta és una societat plural, liberal i democràtica i que accepta les ideologies d'uns i d'altres sense parlar de traïdors ".