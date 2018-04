La Fiscalia alemanya estudia recórrer la llibertat de Puigdemont

El tribunal alemany descarta delicte de rebel·lió.





La Fiscalia de Alemanya està estudiant si pot interposar un recurs contra la decisió que ha adoptat aquest dijous el Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein de deixar en llibertat l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont sota una fiança de 75.000 euros i en la que ha descartat el delicte de rebel·lió pel qual ha estat processat pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.





El tribunal alemany ha examinat aquest dijous l'ordre europea de detenció emesa per l'alt tribunal després processar-en relació a l'anomenat 'Procés'.





En ella, el jutge Llarena demanar a la cort territorial de Schleswig-Holstein que mantingués a Puigdemont a la presó provisional pel risc de fuga i en aquesta posició s'ha mantingut la Fiscalia regional.





Això no obstant, els jutges de Schleswig-Holstein no han acceptat el criteri del Ministeri Públic i han acordat imposar una quantitat de 75.000 euros a l'expresident català per eludir la presó.





Així mateix, el tribunal considera que la imputació per rebel·lió no és apreciable sota el dret penal alemany perquè, en aquest cas, no veuen que s'hagi produït la violència que sosté aquest delicte; mentre que sí veuen que hagi pogut cometre una malversació de cabals públics.





Davant d'aquesta decisió, la Fiscalia d'Alemanya es troba estudiant si hi ha la possibilitat de recórrer i així li ho han comunicat als seus col·legues espanyols, segons han assenyalat les fonts consultades.





La resolució del tribunal alemany implicaria, en principi, que Puigdemont no podria ser extradit a la base del delicte de rebel·lió que li imputa el Tribunal Suprem espanyol i per això, no podria ser jutjat a Espanya per aquesta conducta.





PUIGDEMONT SÍ PODRIA RECÓRRER LA MALVERSACIÓ





Per la seva banda, fonts de l'entorn de la defensa de l'exmandatari català han explicat que el ministeri fiscal no pot oposar-se a la decisió del tribunal.





Precisen que, però, els advocats de Puigdemont sí que podrien recórrer, un cop estudiada la resolució, l'acusació de malversació de fons públics.





Es tractaria d'un recurs similar a l'empara que existeix a Espanya enfront del Tribunal Constitucional, segons les fonts consultades.





No obstant això, altres fonts consultades assenyalen que si seria possible un recurs per part del Ministeri Públic alemany en virtut del principi de doble instància del dret europeu.





Després de més de cinc mesos fora d'Espanya, l'expresident català va ser detingut el passat 25 de març en un àrea de servei del nord d'Alemanya, mentre viatjava per carretera procedent de Finlàndia, on havia acudit per a una conferència.





La detenció es va produir tot just dies després que el magistrat del Suprem Pablo Llarena li processés en la causa sobre el procés sobiranista pels delictes esmentats i activés les ordres internacionals de detenció.