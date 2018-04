Puigdemont pensa que ha guanyat, però queda encara molt partit

L'única cosa clara que hi ha ara en el panorama polític català és que el rellotge del Parlament de Catalunya segueix girant i són comptats els dies que li queden al bloc independentista per presentar al candidat a la presidència de la Generalitat que a més ha de ser triat en la seva seu. Aquí, no hi ha maniobres en la foscor que valguin: candidat o eleccions. Si l'escollit està pringat en temes judicials seguirà vigent el 155 fins a la convocatòria d'unes noves i surrealistes eleccions.





La decisió del Tribunal Regional Superior Scheswig de deixar en llibertat Carles Puigdemont, amb una fiança de 75.000 euros- que pagarà la caixa de resistència de l'ANC - i l'obligació de presentar-se cada setmana, després de rebutjar l'acusació de rebel·lió per a la seva extradició. Però si és acusat de malversació de fons. El tribunal ha demanat més documentació al govern espanyol per seguir estudiant el cas amb major coneixement i és probable que Alemanya el lliuri finalment a Espanya, on li podrien caure uns 8 anys de presó i uns quants d'inhabilitació política per malversació de fons.





La decisió ha estat celebrada per uns, és un èxit per al món independentista i els seus satèl·lits. Que ningú oblidi que això només acaba de començar, que el fiscal alemany va recórrer la decisió del Tribunal. No cal llançar les campanes al vol perquè encara queda molt partit judicial.

Depèn de com acabi el serial judicial/polític de Puigdemont i companyia pot significar un bon revés per a la UE i la desestabilització d'alguns països de la unió que tenen el mateix problema que Espanya. A la mateixa Alemanya sense anar més lluny, compten amb el nacionalisme bavarès, que no és qualsevol cosa. La UE no ha de ser només una unió monetària, ha d'avançar en altres camps, com els temes jurídics, entre molts altres. Si no avança en altres temes, la UE pot quedar ferida de mort. Només li falta això, després de la greu crisi de l'emigració que està vivint el vell continent, sense que s'hagi resolt a dia d'avui.





Alemanya, com li ha passat a Bèlgica, no sap la bomba que li ha caigut a sobre amb Puigdemont si continua amb la seva presència activa en actes i mitjans de comunicació.





A dia d'avui, el futur candidat va canviant per hores. Puigdemont va dir que renunciava a ser-ho a favor de Sánchez i ara diu que si que vol la CUP i JuntsxCatalunya el tornin a proposar perquè sigui ell. Això sí, ERC no està massa per la labor, però no es planta ni busca altres aliances possibles. Perquè aquí del que es tracta no és de resoldre de la millor manera possible el problema, sinó de seguir marejant la perdiu, perdre el temps i continuar tirant-li de la barba a Rajoy i desafiant a la justícia, per a això s'estan gastant els diners.de qui? Per internacionalitzar el procés.





Si fins ara s'estava a la sínia, ara entrem de ple en el drac Khan i alguns coneixen el vertigen que aquesta atracció produeix.





Només ens queda dir-los: que això no s'ha acabat, de moment. i l'esperança, que és l'últim que es perd. Confiem que només quedi circ fins al maig, en el pitjor dels casos.