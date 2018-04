Mor Lluís Oliva, ex director de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya

El periodista Lluís Oliva Vázquez de Novoa (Barcelona, 1955) ha mort aquest dijous als 62 anys com a conseqüència d'una malaltia respiratòria. Havia estat, en diverses etapes, director de Catalunya Ràdio, Televisió de Catalunya i la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV).





Format en Periodisme als Estats Units, abans de la seva etapa com a directiu als mitjans públics catalans va treballar en diversos mitjans de l’estat de Califòrnia, del 1977 al 1982, any en què es va incorporar a Antena 3 Ràdio a Catalunya com a cap de Programes i va acabar sent-ne el director.





El 1986 va ser nomenat director adjunt de Catalunya Ràdio, i el 1988 va passar a ser el director del grup d’emissores de Catalunya Ràdio.





El 1995 va ser nomenat director de Televisió de Catalunya i la va encapçalar en un període marcat per la consolidació de TV3 com a canal de referència entre el públic de Catalunya. Sota la seva direcció, la cadena va obtenir per primera vegada el lideratge històric d’audiència, el 1997.





Durant aquesta etapa, l’any 1999, Oliva va exercir uns mesos de director general de la CCRTV (actual CCMA).





El vicepresident de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Brauli Duart, ha destacat que Lluís Oliva va ser “un referent memorable en la història de Catalunya Ràdio, de TV3 i de la CCRTV. Un home d’una gran intel·ligència i sentit de l’humor, que va apostar per la innovació i va fer líders d’audiència la ràdio i la televisió nacionals de Catalunya”.