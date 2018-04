La Fiscalia belga investiga l'ús de dispositius de geolocalització per rastrejar el cotxe de Puigdemont

La Fiscalia belga ha obert una investigació sobre l'ús d'un dispositiu de geolocalització que la policia espanyola hauria col·locat al cotxe amb el qual l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont es desplaçava durant la seva estada a Bèlgica.





Així ho ha confirmat aquest dijous en una roda de premsa la portaveu de la Fiscalia de Brussel·les, Ine Van Wymersch, que no obstant no ha donat cap detall més sobre la investigació perquè no pertany al seu departament, sinó a les autoritats del Brabant Való, regió a la qual pertany el municipi de Waterloo, on residia Puigdemont.





"Hi ha una investigació en curs però no és aquí, està a l'oficina de la Fiscalia del Brabant Való", ha expressat Van Wymersch en la mateixa compareixença en què ha informat sobre la posada en llibertat amb mesures cautelars dels 3 exconsellers que segueixen a Bèlgica (Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig).