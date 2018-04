El FC Barcelona Lassa s'acomiada d'Europa amb una victòria

El Barça Lassa de Pessic diu adéu a l'Eurolliga amb una victòria davant el Khimki Moscou. / FOTO: @FCBbasket





El FC Barcelona Lassa ha guanyat el Khimki Moscou (86-82) al Palau Blaugrana per acomiadar-se de la millor manera de l'Eurolliga, encara que això no amagui una mala campanya i un adéu prematur, gràcies a un treball col·lectiu com si els hi anés la vida en això, mentre que els russos passaran al 'play-off' com vuitens i es mesuraran als seus veïns del CSKA Moscou.





Tenia molt en joc el Khimki de Georgios Bartzokas, que va rebre una tímida ovació --per falta de públic-- a l'inici del partit quan va entrar a la pista en el seu retorn al Palau. Si guanyaven podien evitar el CSKA, fins i tot al Fenerbahçe, però el Barça Lassa va ser molt millor i, tot i deixar escapar una renda de fins a 20 punts (45-25, en el segon quart), va acabar guanyant.





El Barça Lassa diu adéu amb dignitat, amb aires de 'play-off' al guanyar a un equip que sí que estarà entre els vuit millors del continent. Malgrat les baixes, ja que Víctor Claver es va sumar a última hora a les de Kevin Séraphin i Rakim Sanders per molèsties al genoll esquerre, i malgrat que el Khimki estava necessitat, l'equip blaugrana va mostrar la seva millor cara.





Ho va fer mentre es catapultava a aquesta distància màxima, però també quan el Khimki va prémer i es va posar a 7 punts, per exemple, en l'últim quart (77-70). Quan va tocar estrènyer en defensa ho va fer, l'equip de Svetislav Pesic, que a més va saber controlar la diferència en el marcador emocional i físicament. Amb rotació ajustada però quan tocava, la intensitat no va baixar massa.





El gran partit de Charles Jenkins, sobretot des de la línia del triple, o la irrupció del atlètic Anthony Gill no van ser suficient. El far rus, Alexey Shved, va entrar tard en joc i ho va pagar car el seu equip, que ara se les haurà amb el temible líder CSKA. Que tenien objectius oberts quedar clar en la lluita final, ajustant el marcador (86-82) al màxim.





Però el Barça Lassa volia aquest final positiu, allunyar-se del 'fanalet vermell' d'aquesta Fase Regular i agafar, sobretot, bones sensacions de cara a la Lliga Endesa, on confien en sorprendre de nou en els 'play-off' pel títol com van fer a la Copa del Rei, alçant-se amb el títol contra tot pronòstic.





Aquesta nit, amb un Juan Carlos Navarro resolutiu (17 punts) i Thomas Heurtel i Petteri Koponen completant un gran trio exterior, van demostrar que el Barça Lassa pot anar a l'alça. Això sí, tanca aquesta Fase Regular de l'Eurolliga amb un balanç de 11-19 ia la zona baixa, massa lluny d'on per pressupost, plantilla i història hauria d'haver estado.ribución i la redifusió d'aquest contingut sense el seu previ i exprés consentiment .