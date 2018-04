Torrent obre nova ronda de consultes per proposar aquest divendres candidatura a la Presidència de la Generalitat

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, inicia aquest divendres una nova ronda de consultes amb els representants dels diferents grups de la cambra amb l'objectiu de proposar un nou candidat o candidata a la Presidència de la Generalitat.





Es tracta d'un nou pas després de la renúncia per carta de l'actual candidat, Jordi Turull, aquest dijous, després que Carles Puigdemont defensés la figura de Jordi Sànchez perquè, segons la seva opinió, està avalat per les Nacions Unides.





Segons ha informat el Parlament en un comunicat, la ronda de consultes comença aquest migdia telefònicament "amb l'objectiu de poder anunciar a un nou candidat o candidata a la Presidència avui mateix".





Fins ara l'únic candidat que s'ha postulat per al càrrec és Sànchez pel que, si no hi ha canvis d'última hora, serà l'únic candidat que hi hagi sobre la taula per ser investit quan Torrent finalitzi la ronda de consultes.





OBSTACLES









Sànchez té l'impediment que està a la presó i el Tribunal Constitucional va establir en el seu moment que, per ser investit, era imprescindible que el candidat en qüestió acudeixi presencialment al ple d'investidura.





JxCat confia que una recent resolució del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides sobre Sànchez serveixi perquè el diputat pugui acudir al ple amb permís del jutge, ja sigui a través d'un permís penitenciari o de la seva excarceració provisional.





Sànchez està sent investigat pel Tribunal Suprem per la seva participació, mentre era president de l'ANC, en les concentracions que va haver-hi al setembre de 2017 davant la seu de la Conselleria d'Economia mentre estava sent registrada per la Guàrdia Civil.